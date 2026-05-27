MG: sequestro leva PM a encontrar 30 mil pés de maconha

Uma plantação com cerca de 30 mil pés de maconha foi localizada na tarde dessa terça-feira (26/5) em uma zona rural de Virgem da Lapa (MG), no Vale do Jequitinhonha.

A descoberta aconteceu durante a Operação Fronteira Segura da Polícia Militar, em uma fazenda na região conhecida como Capão.

Segundo a polícia, os militares realizavam buscas por duas vítimas de sequestro ocorrido em Coronel Murta (MG) quando receberam informações sobre um homem em atitude suspeita em uma estrada de terra que liga os dois municípios.

Ao ser localizado em uma área de mata, o suspeito negou participação no sequestro, mas revelou aos policiais que era um dos responsáveis pelo cultivo ilegal de maconha na região.

Durante a operação, outros suspeitos conseguiram fugir pela mata. Três homens, com idades entre 34 e 50 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a PM, os suspeitos são de Belo Horizonte e de Pernambuco. Ainda conforme a corporação, a plantação ocupava uma área entre cinco e seis hectares.

A estimativa da polícia é de que a produção poderia render cerca de seis toneladas de maconha após a colheita. A droga deverá ser incinerada nesta quarta-feira (27/5) no próprio local.

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Os presos foram encaminhados para a delegacia em Araçuaí. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.