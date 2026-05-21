Jovem que tinha 350 kg de maconha dentro de casa é preso em Santa Luzia
Prisão aconteceu nesta quinta-feira (21/5). O homem estava sendo monitorado quando grande quantidade de droga foi encontrada na residência dele
compartilheSIGA
Um homem de 24 anos foi preso nesta quinta-feira (21/5), no bairro São Cosme, em Santa Luzia (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de fazer uma entrega de maconha e ser flagrado armazenando grande quantidade desse entorpecente dentro de casa. Conforme a Polícia Civil, foram apreendidos mais de 350 quilos da droga dentro do imóvel.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O investigado vinha sendo acompanhado pelos policiais e foi abordado enquanto realizava a entrega de aproximadamente dois quilos de maconha utilizando uma motocicleta.
Leia Mais
Após a prisão, os policiais seguiram para a residência do suspeito, onde localizaram cerca de 350 barras de maconha, cada uma pesando aproximadamente um quilo, além de cerca de 8 quilos de skunk.
A ação foi realizada pela equipe da 5ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), vinculada ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"As apurações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo criminoso", informou a Polícia Civil.