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TRÁFICO DE DROGAS

Jovem que tinha 350 kg de maconha dentro de casa é preso em Santa Luzia

Prisão aconteceu nesta quinta-feira (21/5). O homem estava sendo monitorado quando grande quantidade de droga foi encontrada na residência dele

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Repórter
21/05/2026 19:54

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Entorpecentes estavam na casa de jovem de 24 anos
Entorpecentes estavam na casa de jovem de 24 anos crédito: PCMG

Um homem de 24 anos foi preso nesta quinta-feira (21/5), no bairro São Cosme, em Santa Luzia (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de fazer uma entrega de maconha e ser flagrado armazenando grande quantidade desse entorpecente dentro de casa. Conforme a Polícia Civil, foram apreendidos mais de 350 quilos da droga dentro do imóvel. 

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O investigado vinha sendo acompanhado pelos policiais e foi abordado enquanto realizava a entrega de aproximadamente dois quilos de maconha utilizando uma motocicleta.

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Após a prisão, os policiais seguiram para a residência do suspeito, onde localizaram cerca de 350 barras de maconha, cada uma pesando aproximadamente um quilo, além de cerca de 8 quilos de skunk.

A ação foi realizada pela equipe da 5ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), vinculada ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).

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"As apurações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo criminoso", informou a Polícia Civil. 

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