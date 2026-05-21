Jovem que tinha 350 kg de maconha dentro de casa é preso em Santa Luzia

Um homem de 24 anos foi preso nesta quinta-feira (21/5), no bairro São Cosme, em Santa Luzia (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de fazer uma entrega de maconha e ser flagrado armazenando grande quantidade desse entorpecente dentro de casa. Conforme a Polícia Civil, foram apreendidos mais de 350 quilos da droga dentro do imóvel.

O investigado vinha sendo acompanhado pelos policiais e foi abordado enquanto realizava a entrega de aproximadamente dois quilos de maconha utilizando uma motocicleta.

Após a prisão, os policiais seguiram para a residência do suspeito, onde localizaram cerca de 350 barras de maconha, cada uma pesando aproximadamente um quilo, além de cerca de 8 quilos de skunk.

A ação foi realizada pela equipe da 5ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), vinculada ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).



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"As apurações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo criminoso", informou a Polícia Civil.