Preso suspeito de envolvimento em fraude na venda de gado em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em São Paulo (Capital), nesta quinta-feira (21/5), um advogado de 40 anos suspeito do envolvimento em um esquema criminoso de fraudes milionárias relacionadas com compra e venda de gado no Norte de Minas. Ele foi localizado e detido na Operação Fraudis, deflagrada pela PCMG com o apoio operacional da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Civil de Janaúba, os prejuízos causados pelo advogado relatados por dezenas de produtores rurais, transportadores e comerciantes do Norte do estado, superam R$ 2,5 milhões. O advogado era empregado de uma empresa, da qual usava o nome para aplicar golpes, aponta a investigação.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito preso.

Segundo a PCMG, o suspeito começou a atuar intensamente no ramo da pecuária a partir de agosto de 2025, realizando negociações na região. Contudo, os golpes teriam se intensificado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

Diante dos elementos já reunidos no curso do trabalho investigativo, além da prisão preventiva do suspeito, a PCMG representou por sequestro e bloqueio de bens, assim como por mandado de busca em endereço vinculado ao investigado. Em São Paulo foram apreendidos documentos, cheques e outros materiais considerados relevantes para o avanço das apurações.

De acordo com a investigação, o advogado utilizava o nome, a estrutura e a credibilidade de um grande grupo empresarial no qual trabalhava, pertencente a um parente, para conferir aparência de legalidade às negociações. Ele se apresentava como sócio, proprietário ou representante das empresas, utilizando uniforme, crachá corporativo, veículos identificados e a estrutura empresarial para conquistar a confiança.

A delegada Glenia Balieira Torres Aquino, responsável pela investigação, informou que foi apurado que o suspeito adquiria grandes quantidades de bovinos mediante emissão de cheques sem fundos, muitos deles em nome de terceiros e integrantes do núcleo familiar. “Em alguns casos, realizava pagamentos parciais via Pix para reforçar a credibilidade das negociações e induzir as vítimas em erro”, pontua.

O trabalho policial indica que existia um sistema em que, após a retirada dos animais, o gado era rapidamente transferido para propriedades rurais utilizadas como base logística do esquema criminoso. Posteriormente, os bovinos eram revendidos em leilões agropecuários e negociações realizadas em cidades da região, antes mesmo da compensação dos cheques entregues às vítimas.

Crimes investigados

Durante a investigação, foram reunidos registros agropecuários, notas fiscais, guias de trânsito animal, dados financeiros, relatórios de inteligência policial e outros elementos probatórios que indicam, em tese, a prática dos crimes de estelionato qualificado, lavagem de capitais e associação criminosa.

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“As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos no esquema, rastrear ativos financeiros e aprofundar a apuração sobre a cadeia de comercialização dos animais negociados de forma fraudulenta”, informou Glenia Torres Aquino.