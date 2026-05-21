MG: batida entre carreta e caminhonete deixa dois mortos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma batida entre uma carreta e uma caminhonete deixou duas pessoas mortas nesta quinta-feira (21/5), na MG-050, na altura do Km 199, em Formiga (MG), na região Centro-Oeste do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no local a guarnição encontrou três passageiros na caminhonete. Uma pessoa estava no banco traseiro do veículo e outros dois ocupantes presos às ferragens.

Um passageiro foi retirado pela porta traseira e socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu da cidade.

As outras duas vítimas, presas às ferragens, foram encontradas mortas. O motorista da carreta não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

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A Polícia Militar Rodoviária atuou na organização do trânsito na região, e a Polícia Civil realizou os trabalhos periciais. Ainda não há informações sobre a dinâmica da batida.