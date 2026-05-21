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MG: batida entre carreta e caminhonete deixa dois mortos

Duas pessoas ficaram presas às ferragens e morreram no local

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
21/05/2026 16:36

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Acidente ocorreu na MG-050, em Formiga
Acidente ocorreu na MG-050, em Formiga (MG), Centro-Oeste do estado crédito: CBMMG

Uma batida entre uma carreta e uma caminhonete deixou duas pessoas mortas nesta quinta-feira (21/5), na MG-050, na altura do Km 199, em Formiga (MG), na região Centro-Oeste do estado. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no local a guarnição encontrou três passageiros na caminhonete. Uma pessoa estava no banco traseiro do veículo e outros dois ocupantes presos às ferragens.

Um passageiro foi retirado pela porta traseira e socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu da cidade.

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As outras duas vítimas, presas às ferragens, foram encontradas mortas. O motorista da carreta não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico. 

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A Polícia Militar Rodoviária atuou na organização do trânsito na região, e a Polícia Civil realizou os trabalhos periciais. Ainda não há informações sobre a dinâmica da batida.

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