MG: batida entre carretas deixa motorista morto na BR-040

Um motorista morreu em uma colisão entre duas carretas na noite desse sábado (16/5), na BR-040, em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 23h, no km 463 da rodovia.

Os bombeiros foram acionados para apoiar a concessionária Via Cristais no resgate de uma vítima que ficou presa às ferragens. Quando as equipes chegaram ao local, o homem já estava sem vida.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, a pista no sentido Brasília (DF) ficou interditada por aproximadamente duas horas para a remoção do corpo das ferragens. Em seguida, o corpo foi encaminhado à funerária de plantão.

De acordo com o condutor da carreta atingida na traseira, o veículo apresentou uma pane mecânica e permaneceu parado sobre a pista de rolamento.

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Ainda segundo o relato, o motorista da segunda carreta não conseguiu realizar manobra para evitar a colisão. O local ficou sob responsabilidade da concessionária para a remoção dos veículos.