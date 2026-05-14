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CINE DRIVE-IN

BR-040: motociclistas ganham "cine drive-in" educativo em Contagem; veja

Ação na Grande BH busca conscientizar condutores sobre segurança no trânsito

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/05/2026 07:25

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Batizada de "Cine Drive-in PRF", a iniciativa vai unir fiscalização e conscientização em um formato diferenciado crédito: PRF/Reprodução

Os motociclistas receberão uma ação educativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (14/5), na BR-040, km 525, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Batizada de “Cine Drive-in PRF”, a iniciativa vai unir fiscalização e conscientização em um formato diferenciado.

Segundo a corporação, após a abordagem de rotina para conferência de documentos, os motociclistas serão convidados a assistir palestras educativas exibidas em um telão, permanecendo nas próprias motos, em um modelo inspirado nos antigos cinemas drive-in.

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A proposta é reforçar, de forma dinâmica e interativa, a importância da direção segura e do respeito às normas de trânsito, especialmente entre motociclistas, considerados um dos públicos mais vulneráveis em acidentes graves nas rodovias.

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Serviço

Local: BR-040, km 525 – Contagem
Data: quinta-feira, 14 de maio de 2026

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