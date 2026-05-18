Batida entre moto, carro e caminhão deixa vítima em estado grave na BR-381
Acidente envolvendo três veículos provoca congestionamento na rodovia nesta manhã de segunda (18/5)
Um motociclista está em estado grave ao se envolver em um acidente com um carro e um caminhão na manhã desta segunda-feira (18/5), na BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h30, no km 433 da rodovia, depois do posto Fumaça.
Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão entre os veículos.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a motocicleta caída na pista e um automóvel com a dianteira destruída do outro lado da via.
A rodovia está parcialmente interditada por causa do acidente. A recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação e busquem rotas alternativas para evitar o congestionamento.
A ocorrência segue em andamento.