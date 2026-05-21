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DESPARECIDO

Brigadista que encontrou jovem decapitada no Barreiro está desaparecido

A localização do corpo da vítima mexeu com ele, que passou ter dificuldades para dormir e reincidentes pensamentos negativos

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Rafael Silva*
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Repórter
21/05/2026 17:13

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Leonardo desapareceu no último final de semana; a vizinha da família apontou que a viu receber uma encomenda na manhã de sábado, porém desde então ele não foi mais visto
Leonardo desapareceu no último fim de semana; a vizinha da família disse que o viu receber uma encomenda na manhã de sábado, porém desde então ele não foi mais visto crédito: Redes sociais

O brigadista Leonardo dos Santos Lacerda, de 43 anos, saiu no dia 16 de maio e não voltou para casa no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele foi o responsável por encontrar o corpo decapitado de Kethlen Moreira Soares, de 23, na mesma regional. Ele mora com a esposa e com a filha de consideração.

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De acordo com os familiares, o brigadista exercia diferentes profissões e uma delas era de motorista de van. Na tarde de 15 de maio, saiu para trabalhar como condutor e avisou à mulher que estava indo ao trabalho, depois não foi mais visto. 

As câmeras de segurança registraram o retorno dele às 23h e a última mensagem trocada foi com outra pessoa que usa a van à 1h de 16 de maio, na qual ele apontou o local em que estavam as chaves do veículo. A vizinha disse à família que viu Leonardo receber uma entrega na manhã do desaparecimento. Após isso, ele não foi mais visto por ninguém. 

O brigadista foi o responsável por encontrar o corpo de Kethlen, na área do Bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro. A vítima foi encontrada decapitada e em estado avançado de decomposição. Essa situação mexeu com o brigadista que relatou aos familiares que estava com dificuldades para dormir, com pesadelos e reincidentes pensamentos negativos. 

Um boletim de ocorrência foi aberto no domingo em 17 de maio. Pessoas próximas têm feito mutirões para encontrá-lo, com distribuições de cartazes e de correntes via WhatsApp.   

Os parentes apontaram que ele é uma pessoa reservada e que costuma se isolar em momentos mais difíceis, seja em casa ou em trilhas – atividade que ele tem hábito de praticar, mas sempre avisava.

Em caso de informações, ligue no 197, 181 e 0800 2828 197. 

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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