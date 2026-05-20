'Tráfico VIP': o esquema de irmãos do Barreiro que mirava elite em BH
Policiais suspeitam que tabacaria era utilizada para dar fachada ao delivery de drogas
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Dois irmãos, de 37 e 38 anos, foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na modalidade delivery na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).
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A operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi realizada nessa terça-feira (19/5) como desdobramento de investigações conduzidas pela 2ª Delegacia Especializada do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico.
Segundo a PCMG, os levantamentos apontaram que um dos investigados é proprietário de uma tabacaria que estaria sendo utilizada para auxiliar nas atividades criminosas.
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Ainda conforme a corporação, o esquema teria como público-alvo usuários com maior poder aquisitivo.
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Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Polícia Civil solicitou à Justiça mandados de busca para a residência dos suspeitos e para o estabelecimento comercial.
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As drogas apreendidas, incluindo porções de haxixe de alto valor comercial, foram localizadas no imóvel onde os irmãos acabaram presos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos no esquema criminoso.