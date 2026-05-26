Três são presos com 187 barras de maconha e lança-perfume em BH

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas nessa segunda-feira (25/5), no bairro Novo Tupi, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a ocorrência começou durante um patrulhamento tático na Rodovia Camilo Teixeira da Costa, na MG-20, altura do km 14.

Durante a abordagem de um Hyundai HB20, os policiais encontraram seis barras de maconha dentro do veículo.

Diante da suspeita de envolvimento com o tráfico, os militares ampliaram as buscas para dois imóveis ligados aos suspeitos, localizados nos bairros Tupi B e Ribeiro de Abreu.

Na residência no bairro Tupi B, a polícia apreendeu outras 181 barras de maconha. Já no imóvel do bairro Ribeiro de Abreu, os militares localizaram 120 frascos de lança-perfume.

Ao todo, a operação terminou com a apreensão de 187 barras de maconha, 120 frascos de lança-perfume, cinco celulares e um veículo.

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Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia.