Grande BH: PM faz buscas por ocupantes de ultraleve após pouso forçado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Militar deu início às buscas pelos ocupantes de uma aeronave ultraleve após um pouso forçado em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (26/5).

O Corpo de Bombeiros disse que recebeu o chamado às 17h05. De acordo com a corporação, os militares se deslocaram para a Avenida Wimbledon, no Bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses. O local da ocorrência fica próximo ao condomínio Reserva Laguna.

Também acionada, a Polícia Militar encontrou no local apenas o ultraleve, que estava abandonado em uma área de mata. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros disse que, conforme um funcionário do condomínio, duas pessoas ocupavam a aeronave e deixaram a região.

O Estado de Minas esteve no local e apurou que a Polícia Militar está procurando os ocupantes do ultraleve a fim de obter mais informações sobre o que aconteceu. Até o momento, não se sabe por qual razão essas duas pessoas não aguardaram a chegada de auxílio e deixaram o local do incidente.

A polícia disse à reportagem que a área é de difícil acesso. Além disso, a baixa luminosidade é um fator que dificulta a entrada na mata, por onde os ocupantes acabaram desaparecendo sem deixar rastros.

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A aeronave, conforme o Corpo de Bombeiros, “possivelmente”, seguia para o Aeródromo 14 Bis.