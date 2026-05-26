Grande BH: PM faz buscas por ocupantes de ultraleve após pouso forçado
Corpo de Bombeiros informou que possível situação de emergência causou o incidente registrado em Nova Lima na tarde desta terça-feira (26/5)
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A Polícia Militar deu início às buscas pelos ocupantes de uma aeronave ultraleve após um pouso forçado em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (26/5).
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O Corpo de Bombeiros disse que recebeu o chamado às 17h05. De acordo com a corporação, os militares se deslocaram para a Avenida Wimbledon, no Bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses. O local da ocorrência fica próximo ao condomínio Reserva Laguna.
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Também acionada, a Polícia Militar encontrou no local apenas o ultraleve, que estava abandonado em uma área de mata. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros disse que, conforme um funcionário do condomínio, duas pessoas ocupavam a aeronave e deixaram a região.
O Estado de Minas esteve no local e apurou que a Polícia Militar está procurando os ocupantes do ultraleve a fim de obter mais informações sobre o que aconteceu. Até o momento, não se sabe por qual razão essas duas pessoas não aguardaram a chegada de auxílio e deixaram o local do incidente.
A polícia disse à reportagem que a área é de difícil acesso. Além disso, a baixa luminosidade é um fator que dificulta a entrada na mata, por onde os ocupantes acabaram desaparecendo sem deixar rastros.
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A aeronave, conforme o Corpo de Bombeiros, “possivelmente”, seguia para o Aeródromo 14 Bis.