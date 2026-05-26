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OCORRÊNCIA AÉREA

Avião faz pouso forçado próximo a condomínio em Nova Lima

O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas estavam na aeronave ultraleve. Inicialmente, a corporação disse que se tratava de um avião

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/05/2026 17:58 - atualizado em 26/05/2026 19:53

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Em princípio, tratou-se de um pouso de emergência
Em princípio, tratou-se de um pouso de emergência crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) confirmou uma emergência envolvendo uma aeronave classificada como ultraleve em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (26/5).

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Conforme a corporação, a ocorrência foi registrada às 17h05 na Avenida Wimbledon, no Alphaville. O registro ocorreu próximo ao condomínio Reserva Laguna.

Inicialmente, a corporação disse que se tratava de um avião, conforme chamado recebido. No entanto, pouco depois, os militares corrigiram a informação.

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Os bombeiros deslocaram cinco viaturas até o local. A informação preliminar é de que o ultraleve estaria em área de mata.

Não há registro de fogo, explosão ou fumaça no local. Os bombeiros também informaram que havia dois ocupantes no ultraleve. Ambos estão bem e saíram da aeronave em segurança, segundo informou um vigia do condomínio.

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Além disso, a corporação informou que, possivelmente, a aeronave seguia em direção ao Aeródromo 14 Bis.

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