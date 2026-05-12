Queda de avião em BH: sobrevivente faz postagem em rede social

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma semana após sobreviver à queda do avião que atingiu um prédio no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, apareceu nas redes sociais. O registro foi publicado na tarde dessa segunda-feira (11/5) pelo médico Luiz Lorentz, amigo do jovem que também aparece na foto. O acidente aéreo, ocorrido em 4 de maio, deixou três pessoas mortas e duas feridas.

Na imagem, Arthur está deitado em uma cama do Hospital Madre Teresa, na Região Oeste da capital mineira, com a perna esquerda enfaixada, ao lado de Lorentz. Na legenda, o médico destacou a amizade entre os dois e celebrou a recuperação do amigo.

“Gratidão pela vida e pela amizade. Quis a vida que um dia nos encontraríamos para bater papo dessa maneira. Meu grande parceiro, conta comigo ‘pra’ sempre”, escreveu.

Arthur respondeu à publicação e agradeceu o apoio do amigo durante o período de internação. “Obrigado pelo apoio, meu irmão. Você fez toda a diferença na minha recuperação. Um grande amigo e profissional. Estamos juntos sempre”, comentou.

A mãe do jovem também deixou uma mensagem na postagem. Em tom emocionado, ela classificou a sobrevivência do filho como um milagre. “Te amo filho! E Deus muito além! Primogênito! Selado é milagre manifestado!”

Uma das vítimas da queda da aeronave é o pai de Arthur, o empresário Leonardo Berganholi Martins, de 50, que chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no Hospital João XXIII. Ele apresentava múltiplas fraturas.

Relembre o acidente

Um monomotor saiu de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri mineiro, com destino ao aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, e fez uma parada no aeroporto da Pampulha, na capital mineira. Após decolar às 12h16, a aeronave perdeu altitude e, minutos depois, atingiu um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, no Bairro Silveira, em frente a um supermercado EPA. Com o impacto, destroços ficaram espalhados entre o imóvel e o estacionamento de um centro comercial em frente.

Nas imagens cedidas ao Estado de Minas pela TV Globo Minas, é possível ver o avião em uma posição mais baixa que o comum. O Globocop, helicóptero da emissora, circulava pela região no momento do acidente e registrou o monomotor na hora da colisão com o prédio.

O repórter da Globo Guilherme Pimenta apontou que a equipe que estava no helicóptero observou que a aeronave sobrevoava em baixa altitude e decidiu acompanhar o movimento dela.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricada em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

No momento do acidente, cinco pessoas estavam a bordo. Segundo a PC, o piloto da aeronave, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34, e Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, morreram no local. Fernando estava sentado no assento do copiloto, mas não exercia a função.

O empresário Leonardo Berganholi Martins chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no Hospital João XXIII.

Além de Arthur, Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53, permanece internado após também ser resgatado com vida.

No dia seguinte ao acidente, testemunhas começaram a ser ouvidas pela Polícia Civil. A apuração está sendo conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil Leste em conjunto com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Segundo a corporação, além dos depoimentos, são realizadas diligências e coleta de documentos, enquanto laudos periciais são aguardados para auxiliar no inquérito.

As investigações seguem em andamento e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

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*Estagiária sob supervisão a supervisão da subeditora Tetê Monteiro