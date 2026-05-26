Cidades da Grande BH estão entre as mais violentas do Brasil
Ribeirão das Neves, Betim e Sabará são as três mais violentas da Região Metropolitana e estão à frente de capitais como São Paulo, Rio e BH
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Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte aparecem entre os mais violentos de Minas Gerais, segundo o Atlas da Violência 2026. O levantamento mostra que cidades da Grande BH concentram tanto altos números absolutos de homicídios quanto taxas elevadas, proporcionalmente à população.
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O Atlas foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em registros do Ministério da Saúde e em estimativas de homicídios ocultos, cujas causas e autoria não foram desvendadas.
As 15 cidades mineiras com as maiores taxas de homicídios estimados são:
- 1º — Governador Valadares;
- 2º — Ribeirão das Neves;
- 3º — Teófilo Otoni;
- 4º — Betim;
- 5º — Ubá;
- 6º — Sabará;
- 7º — Vespasiano;
- 8º — Ibirité;
- 9º — Itabira;
- 10º — Contagem;
- 11º — Belo Horizonte;
- 12º — Santa Luzia;
- 13º — Coronel Fabriciano;
- 14º — Ipatinga;
- 15º — Sete Lagoas.
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Entre os municípios da Grande BH, os homicídios estimados são:
- Belo Horizonte: 676;
- Contagem: 189;
- Ribeirão das Neves: 146;
- Betim: 142;
- Santa Luzia: 61;
- Ibirité: 57.
O estudo ainda aponta que:
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- BH teve 441 homicídios ocultos,
- Ribeirão das Neves teve 82;
- Contagem teve 74;
- Betim teve 57;
- Santa Luzia teve 24.
Os pesquisadores afirmam que a concentração territorial da violência mostra a necessidade de políticas públicas específicas para regiões metropolitanas e periferias urbanas.