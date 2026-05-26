Cidades da Grande BH estão entre as mais violentas do Brasil

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte aparecem entre os mais violentos de Minas Gerais, segundo o Atlas da Violência 2026. O levantamento mostra que cidades da Grande BH concentram tanto altos números absolutos de homicídios quanto taxas elevadas, proporcionalmente à população.

O Atlas foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em registros do Ministério da Saúde e em estimativas de homicídios ocultos, cujas causas e autoria não foram desvendadas.

As 15 cidades mineiras com as maiores taxas de homicídios estimados são:

1º — Governador Valadares;

2º — Ribeirão das Neves;

3º — Teófilo Otoni;

4º — Betim;

5º — Ubá;

6º — Sabará;

7º — Vespasiano;

8º — Ibirité;

9º — Itabira;

10º — Contagem;

11º — Belo Horizonte;

12º — Santa Luzia;

13º — Coronel Fabriciano;

14º — Ipatinga;

15º — Sete Lagoas.

Entre os municípios da Grande BH, os homicídios estimados são:

Belo Horizonte: 676;

Contagem: 189;

Ribeirão das Neves: 146;

Betim: 142;

Santa Luzia: 61;

Ibirité: 57.





O estudo ainda aponta que:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

BH teve 441 homicídios ocultos,

Ribeirão das Neves teve 82;

Contagem teve 74;

Betim teve 57;

Santa Luzia teve 24.



Os pesquisadores afirmam que a concentração territorial da violência mostra a necessidade de políticas públicas específicas para regiões metropolitanas e periferias urbanas.