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ATLAS DA VIOLÊNCIA 2026

Cidades da Grande BH estão entre as mais violentas do Brasil

Ribeirão das Neves, Betim e Sabará são as três mais violentas da Região Metropolitana e estão à frente de capitais como São Paulo, Rio e BH

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
26/05/2026 19:07

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A PMMG identificou o suspeito e descobriu que ele estava com mandado de prisão em aberto
O Atlas contabilizou homicídios de todo o Brasil crédito: PMMG/Divulgação

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte aparecem entre os mais violentos de Minas Gerais, segundo o Atlas da Violência 2026. O levantamento mostra que cidades da Grande BH concentram tanto altos números absolutos de homicídios quanto taxas elevadas, proporcionalmente à população.

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O Atlas foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em registros do Ministério da Saúde e em estimativas de homicídios ocultos, cujas causas e autoria não foram desvendadas.

As 15 cidades mineiras com as maiores taxas de homicídios estimados são:

  • 1º — Governador Valadares;
  • 2º — Ribeirão das Neves;
  • 3º — Teófilo Otoni;
  • 4º — Betim;
  • 5º — Ubá;
  • 6º — Sabará;
  • 7º — Vespasiano;
  • 8º — Ibirité;
  • 9º — Itabira;
  • 10º — Contagem;
  • 11º — Belo Horizonte;
  • 12º — Santa Luzia;
  • 13º — Coronel Fabriciano;
  • 14º — Ipatinga;
  • 15º — Sete Lagoas.

Leia Mais

Entre os municípios da Grande BH, os homicídios estimados são:

  • Belo Horizonte: 676;
  • Contagem: 189;
  • Ribeirão das Neves: 146;
  • Betim: 142;
  • Santa Luzia: 61;
  • Ibirité: 57.

O estudo ainda aponta que:

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  • BH teve 441 homicídios ocultos,
  • Ribeirão das Neves teve 82;
  • Contagem teve 74;
  • Betim teve 57;
  • Santa Luzia teve 24.

Os pesquisadores afirmam que a concentração territorial da violência mostra a necessidade de políticas públicas específicas para regiões metropolitanas e periferias urbanas.

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