Mulher jogada na Serra do Rola-Moça sai andando após cair 40m no penhasco
Vítima de tentativa de feminicídio foi resgatada pendurada em árvore para não cair de penhasco. Segundo Corpo de Bombeiros, ela está bem
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A mulher que foi sequestrada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) nesta terça-feira (26/5) e conseguiu andar e conversar normalmente após o resgate. Ela foi encontrada em uma árvore, o que indica uma queda entre 40 e 50 metros de altura.
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De acordo com o tenente Geraldo Silveira, piloto do helicóptero Arcanjo, Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, virou à noite em um mirante da Serra do Rola-Moça, em Nova Lima (MG), na Grande BH. O resgate ocorreu no início da tarde desta terça-feira (26/5).
“Essa vítima está recebendo os primeiros cuidados. A princípio, a gente descartou qualquer tipo de fratura. Nós vamos encaminhar essa vítima ao Hospital João XXIII para receber todo o aparato necessário, para descartar de fato essas possíveis fraturas”, disse Silveira.
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Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima está consciente, orientada e consegue se comunicar. Os militares informaram que Ana Cláudia foi localizada em uma região de mata de difícil acesso, o que exigiu uma operação especializada para aproximação e retirada segura. A aeronave Arcanjo foi mobilizada com equipe médica para auxiliar na operação e realizar o transporte da mulher para uma unidade hospitalar.
Imagens feitas pela PMMG mostram o momento do resgate, em que ela segura uma árvore para não cair do penhasco. Já o suspeito de sequestrá-la e ameaçá-la de morte, de 52 anos, por não admitir o término do relacionamento, foi preso no início da tarde desta terça-feira (26/5).
O que aconteceu?
De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento começou a ser investigado depois que a filha da vítima acionou a polícia ao perceber que Ana Cláudia não havia retornado para casa. Por volta das 7h15, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, também no Barreiro.
Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro, Silvanildo Amâncio de Araújo, correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.
A jovem acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.
O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho.
No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.
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Ana Cláudia Silva de Souza, é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro. O ex-companheiro da vítima é natural da Bahia e a suspeita inicial era que ele poderia ter fugido para a casa dos pais, no estado vizinho.