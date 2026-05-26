Mulher jogada pelo ex na Serra do Rola-Moça é encontrada em cima de árvore

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi encontrada com vida na tarde desta terça-feira (26/5) em uma área de mata de difícil acesso do Parque Estadual Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após ser sequestrada pelo ex-companheiro.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Militar de Minas Gerais, é possível ver detalhes da operação de resgate. Conforme os militares, Ana Cláudia caiu entre 40 e 50 metros em uma região de penhasco e ficou presa em meio à vegetação.

Nas imagens, um militar tenta acessar o local onde a mulher estava, enquanto outras equipes davam apoio no alto da encosta. A vítima foi localizada em uma área de difícil acesso, o que exigiu técnicas especializadas para aproximação e retirada segura. Segundo os militares, ela estava consciente, orientada e conseguia se comunicar com os socorristas por meio de gestos e falas à distância.

A aeronave Arcanjo também foi acionada com equipe médica para auxiliar no resgate e no transporte da mulher.

Ana Cláudia estava desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (25/5), após deixar a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho na região do Barreiro.

Leia Mais Veja fotos do resgate da mulher que foi sequestrada e jogada do Rola-Moça

Segundo a Polícia Militar, antes do desaparecimento, ela enviou mensagens dizendo ter visto o ex-companheiro escondido próximo à escola. Horas depois, familiares receberam informações de que o homem teria levado a vítima para a região da Serra do Rola-Moça e ameaçava jogá-la de um penhasco.

O suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi preso pela PM nesta terça-feira. Conforme relatos repassados aos policiais, o ex-genro do homem recebeu uma ligação em que ele afirmava estar com Ana Cláudia em um penhasco dentro do parque e ameaçava matá-la.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros ao longo de toda a terça-feira na região do Mirante Morro dos Veados. Os militares utilizaram drones com tecnologia de detecção térmica para localizar a vítima.