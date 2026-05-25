Jovem desaparece ao se afogar no dia do aniversário de 18 anos na Grande BH

Um jovem de 18 anos desapareceu após se afogar no Rio Paraopeba, na região da Cachoeira Toca de Cima, em Brumadinho (MG), na Grande BH, no início da tarde desse domingo (24/5). O Corpo de Bombeiros retomou as buscas na manhã desta segunda-feira (25).

De acordo com os militares, o jovem comemorava o aniversário de 18 anos em um sítio próximo ao local e decidiu ir até o rio acompanhado de amigos. Durante a tarde, ele e outro rapaz tentaram atravessar o Paraopeba nadando, mas acabaram enfrentando dificuldades por causa da forte correnteza.

Ainda conforme os bombeiros, uma das vítimas foi arrastada pela água, mas conseguiu ser retirada do rio por banhistas que estavam nas proximidades. Já o aniversariante submergiu e não foi mais visto.

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Equipes do Segundo Batalhão de Bombeiros, sediado em Contagem, foram acionadas e realizaram buscas durante toda a tarde e parte da noite de domingo, utilizando técnicas de salvamento aquático.