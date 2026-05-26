Mulher é sequestrada e ameaçada de ser jogada de penhasco no Rola-Moça

Uma mulher de 41 anos foi sequestrada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 52 anos, nessa segunda-feira (25/5), em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o desaparecimento começou a ser investigado após a filha da vítima acionar a polícia ao perceber que Ana Cláudia da Silva Souza não havia retornado para casa.

Por volta das 7h15, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, na região do Barreiro.

Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo.

A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

Diante da situação, a jovem acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PM, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone.

Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima na Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho.

No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.

Ana Cláudia Silva de Souza, é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro. Ele é suspeito de sequestrá-la por não aceitar o fim do relacionamento. Os familiares de Ana Cláudia deram entrevista a uma rádio de Janaúba na manhã desta terça-feira (26/5) e disseram que estão receosos de que ela possa estar morta.



O ex-companheiro da vítima é natural da Bahia e a suspeita é que ele pode ter fugido para a casa dos pais, no estado vizinho.

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As buscas continuam nesta terça-feira (26/5). O Corpo de Bombeiros realiza operações no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na região do Mirante Morro dos Veados, utilizando drones com tecnologia de detecção térmica para tentar localizar Ana Cláudia.