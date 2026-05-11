Polícia Civil impede sequestro de família e prende cinco suspeitos em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) flagrou, na madrugada do último sábado (9/5), uma tentativa de roubo mediante sequestro que seria praticada contra a família de um empresário em Rodeiro, na Zona da Mata mineira. Cinco homens foram presos durante a operação realizada de forma integrada por equipes das delegacias de Cataguases, Ubá, Rio Pomba e Visconde do Rio Branco. Segundo a corporação, os suspeitos integram uma célula do Comando Vermelho (CV) investigada por mais de 20 crimes patrimoniais registrados em cidades da região do estado.

De acordo com as investigações, o grupo pretendia invadir a residência da vítima durante a madrugada e manter os moradores sob ameaça enquanto executava o roubo. A ação criminosa vinha sendo monitorada pela Polícia Civil, que organizou uma operação estratégica de vigilância após identificar a movimentação dos suspeitos.

Quatro homens, com idades entre 18 e 46 anos, foram abordados no momento em que tentavam entrar na casa da família. Conforme o delegado Giovane Dantas, os suspeitos estavam armados e carregavam materiais frequentemente utilizados nesse tipo de crime, entre eles pé de cabra, fitas adesivas, combustível, isqueiro e outros objetos.

Ainda segundo o delegado, as apurações indicam que o grupo atuava com elevado grau de violência. "As investigações demonstraram que os integrantes utilizavam métodos agressivos, incluindo relatos de tortura contra vítimas para obtenção de bens e valores", afirmou.

O quinto suspeito, de 19, foi localizado nas proximidades do imóvel. Conforme a polícia, ele exercia a função de "batedor", responsável por monitorar eventual aproximação policial e repassar informações ao restante da quadrilha. O investigado tentou fugir ao perceber a presença das equipes, mas acabou contido e preso.

Durante a operação, os policiais também identificaram que o veículo utilizado pelos criminosos havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro e apresentava sinais de adulteração, caracterizando clonagem.

Com as prisões, a PCMG afirma ter desarticulado uma célula criminosa ligada ao Comando Vermelho apontada como responsável por uma série de roubos em municípios da Zona da Mata, entre eles Astolfo Dutra, Dona Eusébia, Rodeiro, Ubá, Guidoval, Guiricema e Rio Pomba.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo na região.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck