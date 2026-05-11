Homem mata criança autista por causa de música alta

Um homem de 23 anos confessou ter espancado até a morte uma criança de 4 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pois ela “ouvia música muito alta”. O suspeito foi preso no dia do crime, que ocorreu na noite do último domingo (10/5), em Frutal, cidade do Triângulo Mineiro.

Antes da agressão, o suspeito invadiu a casa onde a criança vive com a família, amarrou o cachorro da avó e o jogou em um lago. Mais tarde o animal foi encontrado pela Polícia Militar (PMMG), já sem vida.

Em seguida, a mãe da criança, de 32 anos, afirma que o invasor, que portava uma faca e uma ripa de madeira, anunciou um assalto e tentou levar a televisão da casa. A mulher disse que foi agredida e amarrada em um dos cômodos. Ela afirma ter tentado negociar com o suspeito, oferecendo fazer um Pix para que ele fosse embora sem machucar seu filho.

Devido ao episódio, a criança entrou em crise e ficou agitada, e o ladrão teria batido na cabeça dela com a ripa de madeira.

Depois do crime, ele fugiu levando o menino dentro de um saco de lixo preto e abandonou a vítima, ainda com vida, a cerca de 150 metros da casa.

Ao chegarem na casa, os militares encontraram manchas de sangue espalhadas pelos cômodos. A mãe e o menino foram socorridos e levados para o Hospital Frei Gabriel. A criança deu entrada em estado grave, com traumatismo craniano, foi intubada, mas não resistiu e morreu no local.

O suspeito foi localizado pouco depois, caminhando próximo a uma praça, onde moradores tentavam agredi-lo com enxadas e pedaços de madeira.

Segundo a PMMG, ele apresentava escoriações no rosto e nas pernas, resistiu à prisão e precisou ser contido com uso de gás de pimenta.

Ainda conforme a polícia, o homem confessou o crime e afirmou que cometeu o ato porque “perdeu a cabeça”. Ele teria sido motivado pelo sentimento de vingança, já que foi vizinho das vítimas e afirmou que o menino ouvia música muito alta.

A Polícia Civil fez perícia no imóvel. O suspeito foi encaminhado ao hospital e, depois de medicado, levado para a delegacia.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima