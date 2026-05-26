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DESAPARECIMENTO

'Tenho fé que ela vai voltar', diz filha de mulher sequestrada em BH

Ana Cláudia foi sequestrada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Polícia e bombeiros fazem buscas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/05/2026 09:08

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Filha de mulher desaparecida se emociona e pede ajuda nas redes sociais
Filha de mulher desaparecida se emociona e pede ajuda nas redes sociais crédito: Redes Sociais/Reprodução

A filha de Ana Cláudia da Silva Souza fez um apelo emocionante nas redes sociais pela manhã desta terça-feira (26/5) após o desaparecimento da mãe, sequestrada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro nessa segunda-feira (25/5), em Belo Horizonte.

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“Até o momento não consegui responder vocês. Eu não estou conseguindo responder. Continuem compartilhando, estamos sem notícias. O que vocês puderam fazer para me ajudar, eu não tenho notícia da minha mãe, mas eu tenho fé que ela vai voltar viva para casa”, declarou Thaine Eloisa, bastante emocionada.

Segundo a Polícia Militar, Ana Cláudia desapareceu após deixar a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, na região do Barreiro. Antes de desaparecer, ela relatou por mensagens ter visto o ex-companheiro escondido próximo à escola.

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Mais tarde, familiares receberam informações de que o homem teria levado a vítima para a região do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, onde ameaçava jogá-la de um penhasco.

No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.

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As buscas continuam nesta terça-feira (26/5). O Corpo de Bombeiros realiza operações no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na região do Mirante Morro dos Veados, utilizando drones com tecnologia de detecção térmica para tentar localizar Ana Cláudia.

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