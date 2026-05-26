Mulher sequestrada pelo ex é encontrada viva na Serra do Rola-Moça

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi encontrada com vida na tarde desta terça-feira (26/5) em uma área de difícil acesso do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima está consciente, orientada e consegue se comunicar com as equipes de resgate por meio de gestos e falas à distância. Os militares informaram que Ana Cláudia foi localizada em uma região de mata de difícil acesso, o que exige uma operação especializada para aproximação e retirada segura.

A aeronave Arcanjo foi mobilizada com equipe médica para auxiliar na operação e realizar o transporte da mulher para uma unidade hospitalar. O encaminhamento para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, era avaliado pelas equipes de resgate.

Ana Cláudia estava desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (25/5), quando deixou a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho na região do Barreiro.

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Segundo a Polícia Militar, antes de desaparecer, ela enviou mensagens dizendo ter visto o ex-companheiro escondido próximo à escola. Horas depois, familiares receberam informações de que o homem teria levado Ana Cláudia para a região da Serra do Rola-Moça e ameaçava jogá-la de um penhasco.

O suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira. Conforme relatos repassados à polícia, o ex-genro do homem recebeu uma ligação em que ele afirmava estar com a vítima em um penhasco dentro do parque e ameaçava matá-la.

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As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros durante toda a terça-feira na região do Mirante Morro dos Veados. Os militares utilizaram drones com tecnologia de detecção térmica para tentar localizar a vítima.