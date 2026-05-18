Mulher morta a tiros pelo marido em BH é velada nesta segunda (18/5)

Uma empresária, que foi assassinada nesse domingo (17/5) em Belo Horizonte, é velada e será sepultada nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Paz, região Noroeste da capital. O velório começou às 11h30 e deve terminar por volta das 14h30, seguido pelo sepultamento às 15h30. O principal suspeito do crime é o marido de 49 anos.

A mulher de 43 anos foi morta com sete tiros no bairro Sagrada Família, região Leste da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de agressão física com uso de arma de fogo, no cruzamento da avenida Cristiano Machado com a Avenida José Cândido da Silveira na manhã desse domingo (17/5). Posteriormente a Policia Militar foi chamada porque os bombeiros já haviam confirmado a morte no local.

Logo após a ocorrência, o corpo de seu companheiro foi encontrado perto dali, nas imediações da rua João Gualberto Filho, e a linha de investigação mudou. A PMMG acredita que foi um caso de feminicídio seguido de suicídio.

As apurações iniciais da polícia indicam que o homem teria cometido suicídio minutos após assassinar a empresária. A perícia da Polícia Civil registrou que houve um disparo de arma de fogo na região interna da boca. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte às 9h05.

A Polícia Militar cita no boletim de ocorrência que imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o homem se agachando atrás de seu carro estacionado na via, no ponto exato onde o corpo dele foi posteriormente encontrado. O homem vestia roupas semelhantes às descritas por uma testemunha que afirmou à polícia ter visto o suspeito se aproximar da vítima e atirar várias vezes.

Junto ao corpo do suspeito, os peritos recolheram uma pistola de calibre .38. O veículo dele, um Ford Ecosport, foi liberado pela polícia e entregue sob a responsabilidade de um irmão.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos