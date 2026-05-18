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FEMINICÍDIO

Mulher morta a tiros pelo marido em BH é velada nesta segunda (18/5)

O corpo da empresária foi encontrado na manhã desse domingo (18/5); o principal suspeito é seu marido que cometeu suicídio logo depois do crime

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
18/05/2026 12:45 - atualizado em 18/05/2026 13:06

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Corpo da vítima foi achado debaixo de viaduto na Avenida José Cândido da Silveira, na altura do nº 97, no Bairro Cidade Nova
Corpo da vítima foi achado debaixo de viaduto na Avenida José Cândido da Silveira, na altura do nº 97, no Bairro Cidade Nova crédito: Google Street View / Reprodução

Uma empresária, que foi assassinada nesse domingo (17/5) em Belo Horizonte, é velada e será sepultada nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Paz, região Noroeste da capital. O velório começou às 11h30 e deve terminar por volta das 14h30, seguido pelo sepultamento às 15h30. O principal suspeito do crime é o marido de 49 anos.

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A mulher de 43 anos foi morta com sete tiros no bairro Sagrada Família, região Leste da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de agressão física com uso de arma de fogo, no cruzamento da avenida Cristiano Machado com a Avenida José Cândido da Silveira na manhã desse domingo (17/5). Posteriormente a Policia Militar foi chamada porque os bombeiros já haviam confirmado a morte no local. 

Logo após a ocorrência, o corpo de seu companheiro foi encontrado perto dali, nas imediações da rua João Gualberto Filho, e a linha de investigação mudou. A PMMG acredita que foi um caso de feminicídio seguido de suicídio.

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As apurações iniciais da polícia indicam que o homem teria cometido suicídio minutos após assassinar a empresária. A perícia da Polícia Civil registrou que houve um disparo de arma de fogo na região interna da boca. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte às 9h05.

A Polícia Militar cita no boletim de ocorrência que imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o homem se agachando atrás de seu carro estacionado na via, no ponto exato onde o corpo dele foi posteriormente encontrado. O homem vestia roupas semelhantes às descritas por uma testemunha que afirmou à polícia ter visto o suspeito se aproximar da vítima e atirar várias vezes.

Junto ao corpo do suspeito, os peritos recolheram uma pistola de calibre .38. O veículo dele, um Ford Ecosport, foi liberado pela polícia e entregue sob a responsabilidade de um irmão. 

Ainda não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime. 

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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