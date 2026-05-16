Detento morre e outro fica ferido em ataque a tiros em Contagem

Um detento morreu e outro ficou ferido em um ataque a tiros na manhã deste sábado (16/5), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 6h25, na Rua Padre Francisco Juarez, no Bairro Três Barras.

As vítimas seriam detentos do sistema prisional e estariam prestando serviço nas proximidades quando foram surpreendidas pelos criminosos.

Ainda conforme a PM, os suspeitos ocupavam um Kia Cerato cinza e passaram lentamente pelo local antes de efetuarem diversos disparos de arma de fogo contra os homens.

Uma das vítimas morreu no local. A segunda vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Militares do 18º Batalhão da PM aguardaram os trabalhos da perícia da Polícia Civil e a chegada do rabecão.

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Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime.