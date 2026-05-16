Assine
overlay
Início Gerais
PLANEJADO

Detento morre e outro fica ferido em ataque a tiros em Contagem

Vítimas prestavam serviço na região do Bairro Três Barras quando foram baleadas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/05/2026 09:15

compartilhe

SIGA
×
Detentos apagam símbolos de facções no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte
Os detentos estavam prestando serviço nas proximidades quando foram surpreendidos pelos criminosos - (Imagem ilustrativa) crédito: Victor Laia / Sejusp-MG / Divulgação

Um detento morreu e outro ficou ferido em um ataque a tiros na manhã deste sábado (16/5), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 6h25, na Rua Padre Francisco Juarez, no Bairro Três Barras.

As vítimas seriam detentos do sistema prisional e estariam prestando serviço nas proximidades quando foram surpreendidas pelos criminosos.

Leia Mais

Ainda conforme a PM, os suspeitos ocupavam um Kia Cerato cinza e passaram lentamente pelo local antes de efetuarem diversos disparos de arma de fogo contra os homens.

Uma das vítimas morreu no local. A segunda vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Militares do 18º Batalhão da PM aguardaram os trabalhos da perícia da Polícia Civil e a chegada do rabecão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

Tópicos relacionados:

contagem detento grande-bh homicidio pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay