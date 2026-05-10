Jovem de 18 anos é executado a tiros em BH

Um jovem, de 18 anos, foi morto a tiros na tarde desse sábado (9/5), na Vila Barragem Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a corporação, a vítima deixava a casa de uma mulher no momento do crime. Ao tentar entrar no carro, no entanto, foi surpreendido por dois homens armados que efetuaram os disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A Polícia Civil também compareceu ao local e investiga o caso.

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Ainda segundo a PM, o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Buscas foram realizadas na área, mas os suspeitos ainda não foram encontrados.