Assine
overlay
Início Gerais
violência na capital

Jovem de 18 anos é executado a tiros em BH

Crime ocorreu na Vila Barragem Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/05/2026 10:53

compartilhe

SIGA
×
A PMMG identificou o suspeito e descobriu que ele estava com mandado de prisão em aberto
Vítima, segundo a PM, tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região do Morro do Papagaio crédito: PMMG/Divulgação

Um jovem, de 18 anos, foi morto a tiros na tarde desse sábado (9/5), na Vila Barragem Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o momento ninguém foi preso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a corporação, a vítima deixava a casa de uma mulher no momento do crime. Ao tentar entrar no carro, no entanto, foi surpreendido por dois homens armados que efetuaram os disparos. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A Polícia Civil também compareceu ao local e investiga o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a PM, o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Buscas foram realizadas na área, mas os suspeitos ainda não foram encontrados.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte jovem morte morto policia regiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay