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INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Morte de mulher em avenida de BH: polícia cita carta escrita por suspeito

Corpo da vítima foi encontrado debaixo do Viaduto Murilo Rubião, no Bairro Cidade Nova, na manhã deste domingo (17/5)

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Bruno Luis Barros
Joana Gontijo
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
17/05/2026 22:33 - atualizado em 18/05/2026 00:14

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Corpo da vítima foi achado debaixo de viaduto na Avenida José Cândido da Silveira, na altura do nº 97, no Bairro Cidade Nova
Corpo da vítima foi achado debaixo de viaduto na Avenida José Cândido da Silveira, na altura do nº 97, no Bairro Cidade Nova crédito: Google Street View / Reprodução

Uma carta supostamente escrita por Antônio Luiz Alves Pereira, de 49 anos, suspeito de executar a tiros Lídia Nantes da Silva, de 43, em Belo Horizonte, é citada pela Polícia Militar (PMMG) no boletim de ocorrência.

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O corpo da vítima foi encontrado debaixo do Viaduto Murilo Rubião, no Bairro Cidade Nova, na manhã deste domingo (17/5), na altura do nº 97 da Avenida José Cândido da Silveira. O suspeito foi encontrado morto pouco depois. 

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Conforme o registro policial, familiares do casal relataram a existência da correspondência ao acionar a polícia. Segundo o boletim de ocorrência, o documento manuscrito tem seis páginas e "explicava detalhes das ações delitivas", supostamente escritas por Antônio Luiz. O registro policial não esclarece se a carta foi apreendida nem detalha o teor da mensagem. Ainda não foram divulgadas informações sobre a possível motivação do crime. 

As apurações iniciais da polícia indicam que Antônio teria cometido suicídio minutos após assassinar Lídia. O corpo dele foi encontrado perto do local do homicídio, na Rua João Gualberto Filho, no Bairro Sagrada Família, na altura do nº 1.438. A perícia da Polícia Civil registrou que houve um disparo de arma de fogo na região interna da boca. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte às 9h05.

A Polícia Militar cita no boletim de ocorrência que imagens captadas por uma câmera de segurança mostram Antônio se agachando atrás de seu carro estacionado na via, no ponto exato onde o corpo dele foi posteriormente encontrado. O homem vestia roupas semelhantes às descritas por uma testemunha que afirmou à polícia ter visto o suspeito se aproximar da vítima e atirar várias vezes. 

Junto ao corpo de Antônio, os peritos recolheram uma pistola de calibre .38. O veículo dele, um Ford Ecosport, foi liberado pela polícia e entregue sob a responsabilidade de um irmão.

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Antes disso, a polícia apreendeu uma pistola da marca Glock, calibre .380, e munições que estavam dentro do automóvel.

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