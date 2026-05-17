Maratona de BH ganha data para próxima edição

A segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte já tem data marcada para acontecer. O anúncio foi feito neste domingo (17/5) pelo prefeito da capital mineira, Álvaro Damião (União Brasil) durante a cerimônia de premiação da primeira edição da prova. Segundo ele, o evento voltará às ruas da cidade em 15 de maio de 2027.

Durante o anúncio, o prefeito afirmou que a maratona passa a fazer parte do calendário esportivo da cidade e destacou a intenção de aprimorar a organização para os próximos anos. “A maratona veio pra ficar, essa é a primeira de muitas. Ano que vem a segunda maratona vai acontecer no primeiro domingo depois do Dia das Mães. Já está confirmada."

Damião também ressaltou que a prefeitura fará uma avaliação da estreia do evento para corrigir possíveis falhas e manter os pontos considerados positivos pela organização e pelos participantes. “A gente vai ver tudo que fizemos de bom e o que não deu certo. Acredito que poucas coisas não tenham dado certo, a maioria foi muito bacana e queremos repetir no ano que vem”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de participar da prova em 2027, o prefeito respondeu em tom descontraído e brincou sobre seu desempenho esportivo. “Essa é a parte ruim. Acho que, se eu participar, eu avacalho o negócio. Mas, brincadeiras à parte, é para participar e incentivar todas as pessoas de Belo Horizonte a praticar o esporte", finalizou.

O percurso da primeira maratona de BH foi de 42 quilômetros e passou por diferentes regiões da cidade, incluindo pontos como o Viaduto Santa Tereza, a Arena MRV, o Horto Florestal, a Via 710 e trechos próximos à Serra do Curral. O trajeto apresenta altimetria de 192 metros e tempo limite de seis horas para concluir a prova.

O mineiro Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5), após percorrer os 42 quilômetros pelas ruas da capital mineira em 2 horas, 27 minutos e 36 segundos. Já a paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina.

A maratona encerra a programação esportiva realizada no fim de semana na capital mineira, reunindo atletas profissionais e amadores em diferentes modalidades e distâncias.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima