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PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

Veja fotos da 1ª Maratona de BH neste domingo (17)

A competição reuniu mais de 4 mil atletas, com largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade

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Gladyston Rodrigues
Larissa Leone*
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
17/05/2026 10:20

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O percurso de 42 quilômetros passou por diferentes regiões da cidade, incluindo pontos como o Viaduto Santa Tereza, a Arena MRV, o Horto Florestal, a Via 710 e trechos próximos à Serra do Curral
Corredores passaram pela Arena MRV crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Mais de 4 mil atletas tomaram as ruas de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5) para a 1ª Maratona da capital mineira. A competição teve largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade, e contou com disputas individuais e em revezamento de dupla. 

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O percurso de 42 quilômetros passou por diferentes regiões da cidade, incluindo pontos como o Viaduto Santa Tereza, a Arena MRV, o Horto Florestal, a Via 710 e trechos próximos à Serra do Curral. O trajeto apresenta altimetria de 192 metros e tempo limite de seis horas para concluir a prova.

O mineiro Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5), após percorrer os 42 quilômetros pelas ruas da capital mineira em 2 horas, 27 minutos e 36 segundos. Já a paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina.

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A maratona encerra a programação esportiva realizada ao longo do fim de semana na capital mineira, reunindo atletas profissionais e amadores em diferentes modalidades e distâncias.

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Veja fotos da 1ª Maratona de BH

Corredores passaram pela Arena MRV-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Corredores passaram pela Arena MRV Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Pódio masculino Maratona Oficial de Belo Horizonte-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Pódio masculino Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Pódio feminino Maratona Oficial de Belo Horizonte-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Pódio feminino Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Eulália Santos exausta e emocionada com a vitória-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Eulália Santos exausta e emocionada com a vitória Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
A paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
A paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Largada Elite da Maratona oficial de BH-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Largada Elite da Maratona oficial de BH Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Maratona oficial de BH perto do trecho a Arena MRV-Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Maratona oficial de BH perto do trecho a Arena MRV Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

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