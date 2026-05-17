Veja fotos da 1ª Maratona de BH neste domingo (17)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Mais de 4 mil atletas tomaram as ruas de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5) para a 1ª Maratona da capital mineira. A competição teve largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade, e contou com disputas individuais e em revezamento de dupla.

O percurso de 42 quilômetros passou por diferentes regiões da cidade, incluindo pontos como o Viaduto Santa Tereza, a Arena MRV, o Horto Florestal, a Via 710 e trechos próximos à Serra do Curral. O trajeto apresenta altimetria de 192 metros e tempo limite de seis horas para concluir a prova.

O mineiro Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5), após percorrer os 42 quilômetros pelas ruas da capital mineira em 2 horas, 27 minutos e 36 segundos. Já a paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina.

A maratona encerra a programação esportiva realizada ao longo do fim de semana na capital mineira, reunindo atletas profissionais e amadores em diferentes modalidades e distâncias.

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Veja fotos da 1ª Maratona de BH