Maratona encerra festival esportivo em BH neste domingo (17/5)

Mais de 4 mil atletas tomam as ruas de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5) para a largada da primeira maratona da capital mineira. A prova principal está marcada para as 5h, na Praça da Estação, com disputas nos 42 quilômetros individuais e no revezamento em dupla.

A saída acontece em ondas para organizar o fluxo de atletas, que cruzam diferentes regiões da cidade em um trajeto criado para apresentar a capital além dos cartões-postais tradicionais.

Os atletas vão atravessar diferentes regiões da cidade em um trajeto que chega próximo dos limites com Sabará e Contagem, na Região Metropolitana, e que inclui locais como a Serraria Souza Pinto, o Viaduto Santa Tereza, o Horto Florestal, o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Arena MRV, o Complexo Esportivo do Pompéia e a Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral antes do retorno à Região Central.

Segundo o organizador Lucas Condurú Davis, a proposta da prova é transformar a maratona em uma experiência de conexão com a cidade. "A gente começou a organizar a maratona em 2025, a partir de um sonho. E a ideia era trazer para Belo Horizonte uma maratona para chamar de sua, que mostre a cidade fora do óbvio, da Lagoa da Pampulha", explicou Candurú.

O trajeto apresenta altimetria de 192 metros e tempo limite de seis horas para concluir a prova.

Entre os participantes está a motorista Rosa Emília Alves, de 61 anos, que encara a modalidade "Desafio Pão de Queijo", combinação entre a corrida de 5 quilômetros realizada na sexta-feira (15/5) e a maratona deste domingo. No sábado (16/5), ela ainda levou os netos Bernardo, de 13 anos, Rafael, de 7, e Ana Rosa, de 5, para participarem da Corrida Kids.

Moradora da capital mineira, Rosa contou que começou a correr aos 45 anos e está amando ter uma maratona em sua cidade natal. "Estou muito emocionada porque é a maratona da minha cidade. Costumo correr provas fora do estado e agora vou viver isso aqui em Belo Horizonte."

Outro corredor que participa do desafio é Delor Celestino da Costa Junior, de 47 anos, que disputa sua primeira maratona. Segundo ele, o contato com o esporte começou após a pandemia de Covid-19, quando decidiu mudar os hábitos de vida.

"Me inscrevi para me desafiar para a primeira maratona. O movimento de começar a correr me ajudou a sair do sedentarismo. Depois vieram outras mudanças, como melhorar o sono e a alimentação", relatou. Delor afirma que, desde que iniciou a prática esportiva, reduziu o peso de 106 para 92 quilos.

A maratona encerra a programação esportiva realizada ao longo do fim de semana na capital mineira, reunindo atletas profissionais e amadores em diferentes modalidades e distâncias.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata