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VENCEDOR DE CASA

Mineiro vence primeira Maratona de Belo Horizonte

Gilberto Silvestre Lopes conquistou os 42 km da primeira Maratona Oficial da capital neste domingo (17/5), em uma prova que reuniu mais de 4 mil atletas

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
17/05/2026 07:44

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Chegada do primeiro colocado Elite: Gilberto Silvestre
Chegada do primeiro colocado Elite: Gilberto Silvestre crédito: Gladyston Rodrigues/E/D.A.Press

O mineiro Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5), após percorrer os 42 quilômetros pelas ruas da capital mineira em 2 horas, 27 minutos e 36 segundos. A competição reuniu mais de 4 mil atletas, com largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade, e contou com disputas individuais e em revezamento de dupla. Gilberto também foi o primeiro atleta a atingir a marca dos 21 quilômetros.

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Natural de São Miguel do Anta (MG), na Zona da Mata, Gilberto é especialista em provas de longa distância, maratonas e cross-country. O atleta começou a trajetória no esporte ao lado do irmão gêmeo, Gilmar, depois de trabalhar na roça durante a juventude, até alcançar destaque no cenário nacional das corridas de rua.

A prova percorreu diferentes regiões de Belo Horizonte em um trajeto criado para mostrar a cidade além dos cartões-postais tradicionais. Os corredores passaram por pontos como a Serraria Souza Pinto, o Viaduto Santa Tereza, o Horto Florestal, o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Arena MRV, o Complexo Esportivo do Pompéia e a Via 710.

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O circuito também chegou próximo aos limites com Sabará e Contagem, na Região Metropolitana, e incluiu trechos com vista para a Serra do Curral, antes do retorno à Região Central da capital.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Penna

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