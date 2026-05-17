"Percurso bastante desafiador", diz vencedor da 1ª maratona de BH
Gilberto Silvestre Lopes completou os 42 km em 2h27min36s pelas ruas da capital
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"Um percurso bastante desafiador." Foi assim que o atleta mineiro Gilberto Silvestre Lopes definiu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte, vencida por ele na manhã deste domingo (17/5). O corredor completou os 42 quilômetros da prova em 2 horas, 27 minutos e 36 segundos.
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“Quero agradecer a todos pela organização do evento. Um percurso bastante desafiador, mas com a torcida do povo mineiro e de todos os atletas durante o percurso o tempo todo. Isso é muito importante para todos os atletas. Quero mandar um abraço para todos os atleticanos e cruzeirenses”, brincou o campeão após a chegada.
Natural de São Miguel do Anta (MG), na Zona da Mata, Gilberto relembrou a relação com as corridas em Minas Gerais e destacou o carinho especial pela capital. “Gosto muito de correr em Minas Gerais e na capital mineira, ainda mais vencendo, fico muito feliz pelo resultado”, afirmou.
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O atleta também revelou que já subiu ao pódio três vezes na tradicional Volta Internacional da Pampulha. A competição de hoje reuniu mais de 4 mil atletas, com largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade, e contou com provas individuais e de revezamento em dupla.
Gilberto ainda foi o primeiro corredor a atingir a marca dos 21 quilômetros. Especialista em provas de longa distância, maratonas e cross-country, o atleta iniciou a trajetória esportiva ao lado do irmão gêmeo, Gilmar, após trabalhar na roça durante a juventude, até conquistar destaque nacional nas corridas de rua.
O trajeto da maratona passou por diferentes regiões da capital mineira e percorreu pontos conhecidos como a Serraria Souza Pinto, o Viaduto Santa Tereza, o Horto Florestal, o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Arena MRV, o Complexo Esportivo do Pompéia e a Via 710.
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O circuito também chegou próximo aos limites com Sabará e Contagem, incluindo trechos com vista para a Serra do Curral, antes do retorno à Região Central da capital mineira.