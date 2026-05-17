Pai e filha dividem percurso na primeira Maratona de BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A primeira maratona de Belo Horizonte também se tornou cenário para histórias de família na manhã deste domingo (17/5). Entre os mais de 4 mil atletas que tomaram as ruas da capital mineira estavam Benjamin Silvestre Bragança, de 68 anos, e a filha, Lívia Sales Bragança, de 33, que disputaram juntos o revezamento em dupla da prova.

A largada aconteceu às 5h, na Praça da Estação, em um percurso criado para atravessar diferentes regiões da cidade e marcar a estreia da competição na capital.

Moradores de Belo Horizonte, pai e filha mantêm uma relação antiga com a corrida. Benjamin pratica o esporte há mais de 40 anos, já participou de meias-maratonas e, mesmo aposentado, mantém a rotina de treinos enquanto trabalha como taxista. Foi ele quem incentivou Lívia a começar no esporte ainda na infância.

Hoje, desenvolvedora e professora de física, Lívia corre há cerca de 19 anos, entre períodos de maior frequência e algumas pausas. A atleta conta que o pai continua sendo sua principal referência dentro e fora das pistas.

“É muito bom, hoje, poder revezar e compartilhar a pista com o meu mestre, que me ensinou a vida inteira”, afirmou Lívia antes da largada.

Benjamin também destacou a emoção de disputar a prova ao lado da filha. “Sempre emoção, em todas as corridas, principalmente hoje que é a maratona, compartilhado com ela”, disse.

Os dois já participaram juntos de outras provas, como a Volta da Lagoa, mas consideram a Maratona de Belo Horizonte um momento especial por representar a primeira edição oficial da competição na cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os atletas atravessam diferentes regiões da cidade em um trajeto que se aproxima dos limites com Sabará e Contagem, na Região Metropolitana, e inclui locais como a Serraria Souza Pinto, o Viaduto Santa Tereza, o Horto Florestal, o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Arena MRV, o Complexo Esportivo do Pompéia e a Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral, antes do retorno à Região Central.