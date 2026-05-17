"Maratona veio para ficar", afirma prefeito de BH

“A maratona veio para ficar”. A declaração é do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), durante a primeira maratona oficial da capital mineira, realizada neste domingo (17/5). A competição reuniu mais de 4 mil atletas e teve largada às 5h, na Praça da Estação, no hipercentro da cidade.

O prefeito contou que foi até o Parque Municipal Américo Renné Giannetti utilizando o ônibus da linha 4802 (Pindorama/Boa Vista) para prestigiar o evento. Segundo Álvaro Damião, a realização da maratona representa um legado para a capital mineira. “Queremos levar mais corridas para outras áreas de Belo Horizonte, não é só a Avenida Andradas ou a Pampulha. Nós temos Venda Nova e Barreiro”, destacou.

O prefeito também comentou sobre a experiência de utilizar o transporte coletivo no domingo e afirmou que a iniciativa serviu para relembrar a infância e acompanhar os impactos da gratuidade das passagens aos domingos. “A aceitação é 100%. Todo mundo gosta de vir aos parques aos domingos com seu neto, com seu filho, coisas que você não conseguia fazer antes porque tinha que pagar passagem”, afirmou.

O percurso da primeira maratona de BH foi de 42 quilômetros e passou por diferentes regiões da cidade, incluindo pontos como o Viaduto Santa Tereza, a Arena MRV, o Horto Florestal, a Via 710 e trechos próximos à Serra do Curral. O trajeto apresenta altimetria de 192 metros e tempo limite de seis horas para concluir a prova.

O mineiro Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5), após percorrer os 42 quilômetros pelas ruas da capital mineira em 2 horas, 27 minutos e 36 segundos. Já a paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina.

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A maratona encerra a programação esportiva realizada ao longo do fim de semana na capital mineira, reunindo atletas profissionais e amadores em diferentes modalidades e distâncias.