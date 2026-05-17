Comitiva a cavalo chama atenção em avenida movimentada de BH

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Uma cena no mínimo inusitada, engraçada e, de certa forma, até perigosa. Quem esteve na Avenida Cristiano Machado na manhã deste domingo (17/5) se deparou com um grupo de cerca de 20 homens montados em cavalos, passando pela pista do Move, entre os bairros Cidade Nova e Silveira, no sentido Centro.

Devido à sua extensão e áreas do entorno, a via é historicamente um ponto crítico onde cavalos soltos transitam ou pastam nos canteiros. Há registros de episódios com animais assustados correndo entre os carros. Apesar do risco que a situação desta manhã poderia representar, fica o registro de uma imagem urbana e, ao mesmo tempo, curiosa, para o trânsito de uma capital.



A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Voltar Próximo

A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de resistir e reconquistar o seu espaço, mesmo que seja no meio do asfalto.

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Se a montaria fazia parte de um grupo organizado, cavalgada religiosa, folclórica ou comitiva a caminho de algum evento regional, não importa. Fato é que o grupo chamou atenção com uma referência tipicamente rural por entre carros, ônibus e o concreto da cidade.

