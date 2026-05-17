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CENA INUSITADA

Comitiva a cavalo chama atenção em avenida movimentada de BH

Cavaleiros quebram o ritmo acelerado do trânsito e lembram aos belo-horizontinos que, por trás do concreto, a capital ainda guarda os costumes do interior

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Alexandre Guzanshe
Joana Gontijo
Alexandre Guzanshe
Repórter
Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
17/05/2026 14:09 - atualizado em 17/05/2026 14:21

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Grupo chamou atenção com uma referência tipicamente rural por entre carros, ônibus e ao concreto da cidade
Grupo chamou atenção com uma referência tipicamente rural por entre carros, ônibus e o concreto da cidade crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Uma cena no mínimo inusitada, engraçada e, de certa forma, até perigosa. Quem esteve na Avenida Cristiano Machado na manhã deste domingo (17/5) se deparou com um grupo de cerca de 20 homens montados em cavalos, passando pela pista do Move, entre os bairros Cidade Nova e Silveira, no sentido Centro.

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Devido à sua extensão e áreas do entorno, a via é historicamente um ponto crítico onde cavalos soltos transitam ou pastam nos canteiros. Há registros de episódios com animais assustados correndo entre os carros. Apesar do risco que a situação desta manhã poderia representar, fica o registro de uma imagem urbana e, ao mesmo tempo, curiosa, para o trânsito de uma capital.

A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser-Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de ser Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
 

A comitiva cruzou a pista e lembrou a quem passava que, por mais metrópole que Belo Horizonte seja, as raízes mineiras guardam um jeito muito próprio de resistir e reconquistar o seu espaço, mesmo que seja no meio do asfalto.

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Se a montaria fazia parte de um grupo organizado, cavalgada religiosa, folclórica ou comitiva a caminho de algum evento regional, não importa. Fato é que o grupo chamou atenção com uma referência tipicamente rural por entre carros, ônibus e o concreto da cidade.

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