"A corrida salvou a minha vida", diz atleta campeão PCD

“A corrida salvou a minha vida.” Foi assim que Jefferson Honorato Nogueira, de 39 anos, resumiu a própria trajetória após vencer a categoria PCD e terminar em décimo lugar geral na primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte, realizada na manhã deste domingo (17/5). Natural de São José do Alegre (MG), no Sul do estado, o atleta superou o alcoolismo depois de um acidente de moto e encontrou na corrida uma nova chance de vida.

O desempenho de Jefferson chamou atenção entre os mais de 4 mil corredores que participaram da prova principal, com largada às 5h, na Praça da Estação. Além do título entre os atletas PCD nos 42 quilômetros, Jefferson terminou em terceiro lugar na colocação geral na Corrida Central de 5 quilômetros, realizada na sexta-feira (15/5).

Apesar dos resultados recentes, Jefferson conta que a corrida entrou na vida dele há apenas três anos. Antes disso, o atleta enfrentou um período marcado por dificuldades pessoais após sofrer um acidente de moto. “Há cinco anos, eu sofri um acidente de moto e acabei entrando no mundo do alcoolismo. Eu vivia embriagado”, contou.

Segundo o corredor, o período após o acidente foi o mais difícil da vida. Ele lembra que chegou ao fundo do poço antes de encontrar no esporte uma forma de recomeçar. “Há cinco anos eu estava deitado na porta do cemitério, morto e tonto. Hoje, faz três anos que estou no mundo da corrida e vejo ela como uma inspiração de vida para mim”, disse.

A mudança de rotina, segundo Jefferson, foi gradual. Os primeiros treinos começaram como uma tentativa de ocupar a mente e recuperar a saúde física. Com o passar do tempo, a corrida virou disciplina, motivação e também objetivo de vida. O que antes era apenas uma atividade para sair de casa se transformou em participação constante em provas de rua e conquistas importantes.

Na maratona deste domingo, o atleta enfrentou um percurso considerado desafiador pelos corredores. O momento mais complicado, segundo ele, aconteceu no quilômetro 27, em um trecho de subida. “Parecia que as pernas estavam bem pesadas, mas eu falei: ‘estamos na reta final agora’. Vamos que vamos, porque no final ia dar certo”, relatou.

Mesmo desgastado fisicamente, Jefferson conseguiu manter o ritmo até cruzar a linha de chegada entre os dez melhores colocados na classificação geral. Ao final da prova, comemorou o resultado e agradeceu pela oportunidade de voltar a competir em alto nível. “Graças a Deus, terminei bem a prova. Estou muito feliz e grato por isso”, afirmou.

Após o desempenho no fim de semana, Jefferson já pensa nos próximos desafios. Entre os sonhos do atleta está a participação na Volta Internacional da Pampulha, uma das provas mais tradicionais do calendário de corrida de rua da cidade. “Tenho um sonho de correr a Volta da Pampulha. Se Deus quiser, este ano vou conseguir vir”, afirmou.

O corredor também garantiu que pretende retornar à maratona da capital mineira nas próximas edições. “Se Deus quiser, estarei aqui novamente”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Penna