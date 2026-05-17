Mortes com disparos de sete tiros no Sagrada Família assustam moradores

O Corpo de Bombeiros foi chamado, na manhã deste domingo (17/5), para atender a uma ocorrência de agressão física com uso de arma de fogo, no cruzamento da avenida Cristiano Machado com a Avenida José Cândido da Silveira, na altura do Bairro Sagrada Família, na Região Leste de BH. A ocorrência, foi logo direcionada para a Polícia Militar, porque, assim que chegaram ao local, os bombeiros constataram que a vítima já estava morta.



O corpo de um homem também foi encontrado pouco tempo depois, perto dali, nas imediações da rua João Gualberto Filho, e a linha de investigação mudou. Os dois corpos foram localizados em pontos próximos, e a hipótese é de que se tratava de um casal. A principal linha de apuração aponta para um caso de feminicídio seguido de suicídio.

A violência assustou os moradores da região. Uma testemunha relatou que, logo cedo, ouviu uma sequência de cerca de sete disparos consecutivos. Ao ir até a janela para entender o que ocorria, ela chegou a avistar um homem correndo pela via, mas inicialmente pensou tratar-se apenas de alguém praticando atividades físicas.

Mais tarde, durante uma saída pelo bairro, a moradora compreendeu a gravidade da situação ao se deparar com a movimentação dos agentes de segurança pública e com o corpo do homem caído na rua.



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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e a perícia esteve no local. Após os trabalhos de praxe, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR). O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios.