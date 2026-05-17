Integrante do PCC condenado a 73 anos é preso na Grande BH
Homem era procurado pela Justiça após fugir do Presídio Professor Jacy de Assis
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Um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), condenado a 73 anos de prisão, foi capturado na noite desse sábado (16/5), em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu por volta das 20h, na Rua Boa Vista, na região central da cidade.
De acordo com a corporação, o homem estava foragido do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG).
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A captura foi realizada por militares do 35º Batalhão após trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do suspeito.
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Ainda conforme a PM, a ação faz parte das operações de combate ao crime organizado e de recaptura de foragidos da Justiça em Minas Gerais.
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O homem foi encaminhado às autoridades responsáveis para as providências legais.