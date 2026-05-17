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FORAGIDO

Integrante do PCC condenado a 73 anos é preso na Grande BH

Homem era procurado pela Justiça após fugir do Presídio Professor Jacy de Assis

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/05/2026 08:31

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O suspeito alvo da operação era foragido da Justiça. O segundo homem era segurança do primeiro, segundo a PM
A prisão aconteceu por volta das 20h, na Rua Boa Vista, na região central de Santa Luzia (MG) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), condenado a 73 anos de prisão, foi capturado na noite desse sábado (16/5), em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu por volta das 20h, na Rua Boa Vista, na região central da cidade.

De acordo com a corporação, o homem estava foragido do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG).

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A captura foi realizada por militares do 35º Batalhão após trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do suspeito.

Ainda conforme a PM, a ação faz parte das operações de combate ao crime organizado e de recaptura de foragidos da Justiça em Minas Gerais.

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O homem foi encaminhado às autoridades responsáveis para as providências legais.

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