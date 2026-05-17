Integrante do PCC condenado a 73 anos é preso na Grande BH

Um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), condenado a 73 anos de prisão, foi capturado na noite desse sábado (16/5), em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu por volta das 20h, na Rua Boa Vista, na região central da cidade.

De acordo com a corporação, o homem estava foragido do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG).

A captura foi realizada por militares do 35º Batalhão após trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do suspeito.

Ainda conforme a PM, a ação faz parte das operações de combate ao crime organizado e de recaptura de foragidos da Justiça em Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi encaminhado às autoridades responsáveis para as providências legais.