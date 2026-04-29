Foragido de Minas Gerais é localizado e preso em São Paulo
Levantamentos de inteligência identificaram o local onde o criminoso, considerado de alta periculosidade, se escondia na capital paulista
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Um foragido da Justiça de Minas Gerais, considerado de alta periculosidade, foi localizado e detido em São Paulo, durante uma ação integrada entre forças de segurança dos dois estados. A prisão ocorreu após levantamentos de inteligência, que identificaram o local onde o criminoso se escondia, na capital paulista.
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Com condenação definitiva por homicídio qualificado e pena superior a nove anos em regime fechado, o foragido também é apontado como líder do tráfico de drogas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele também é suspeito de ter ligações com uma facção criminosa de atuação nacional.
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O homem já estava sendo monitorado há dias e, no momento da prisão, ainda tentou fugir, mas em vão. Com ele, foram apreendidos materiais que, segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo, podem contribuir para o avanço de investigações sobre o tráfico de drogas.
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A operação contou com o compartilhamento de informações estratégicas entre a Agência Central de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo, além de unidades especializadas da Polícia Militar do Estado de São Paulo.