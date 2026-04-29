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SUSPEITA DE CORRUPÇÃO

MG: rodeio durante aniversário de cidade é suspeito de lavagem de dinheiro

Investigação apura irregularidades em contratações e pagamentos ligados às comemorações dos 102 anos do município no Norte de Minas Gerais

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Repórter
29/04/2026 16:09

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Investigação apura irregularidades em contratações e pagamentos ligados às comemorações dos 102 anos do município no Norte de Minas Gerais
Investigação apura irregularidades em contratações e pagamentos ligados às comemorações dos 102 anos do município no Norte de Minas Gerais crédito: Reprodução/MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, nesta quarta-feira (29/4), a Operação "Palco Oculto" para investigar suspeitas de corrupção envolvendo contratações realizadas durante as festividades dos 102 anos de Manga, localizado no Norte do estado. A ação mira possíveis irregularidades na estrutura e nos serviços contratados para eventos comemorativos, incluindo um rodeio promovido no município.

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Segundo o MPMG, a apuração envolve contratos e pagamentos relacionados à montagem de palco, suporte logístico e demais serviços necessários para a realização das festividades que ocorreram entre os dias 5 e 7 de setembro do ano passado. Há indícios de que recursos públicos possam ter sido utilizados de forma indevida, o que motivou o cumprimento de medidas judiciais para coleta de provas.

A operação foi conduzida no âmbito da defesa do patrimônio público e busca esclarecer a eventual prática de crimes como fraude em licitação, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. As investigações são resultado de procedimentos instaurados pelo próprio Ministério Público, que identificaram inconsistências nas contratações feitas para o evento comemorativo.

De acordo com o órgão, as diligências incluem o cumprimento de mandados judiciais, como buscas e apreensões, com o objetivo de reunir documentos, equipamentos eletrônicos e outras evidências que possam comprovar as suspeitas. O material apreendido será analisado para identificar os responsáveis e a extensão dos possíveis danos aos cofres públicos.

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As festividades analisadas incluíram eventos de grande porte, como o 1º rodeio da cidade, que demandou contratação de empresas para estrutura e organização. É justamente nesse processo que recaem as suspeitas, especialmente quanto à legalidade dos contratos firmados e à execução dos serviços pagos com recursos públicos.

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As investigações continuam em andamento e que novas fases da operação não estão descartadas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de investigados ou prisões.

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