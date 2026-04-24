Saúde de Minas investiga morte de bebê com suspeita de meningite

A morte de um bebê de 1 ano, registrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, está sendo investigada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) diante da suspeita de meningite bacteriana. O óbito ocorreu após rápida evolução clínica da criança, que chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Amostras foram encaminhadas para análise laboratorial, e medidas de controle já foram adotadas para evitar possíveis novos casos.



Segundo a Secretaria de Saúde, o quadro apresentou agravamento acelerado, característica comum em infecções desse tipo, levando ao desfecho fatal em curto período.

Apesar da suspeita inicial, ainda não há confirmação sobre o agente causador da doença. De acordo com o órgão, exames laboratoriais estão em andamento para identificar o tipo específico de meningite. Indícios observados após o óbito apontam para comprometimento do sistema nervoso central, compatível com a forma bacteriana da enfermidade.

As amostras coletadas foram enviadas para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, referência estadual para esse tipo de análise. Paralelamente, equipes de saúde iniciaram protocolos de contenção, incluindo o monitoramento de pessoas que tiveram contato próximo com a criança.

Entre as medidas adotadas está a quimioprofilaxia, uso preventivo de medicamentos, em indivíduos potencialmente expostos. A estratégia segue orientações do Ministério da Saúde para reduzir o risco de transmissão em situações suspeitas.

O que é meningite bacteriana?

A meningite bacteriana é uma infecção grave e aguda das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, exigindo atendimento médico de emergência. Pode deixar sequelas graves ou mesmo levar a óbito.

Sintomas e orientação

A Secretaria reforçou que sintomas como febre alta, rigidez na nuca, vômitos, irritabilidade e sonolência devem ser considerados sinais de alerta. Nesses casos, a recomendação é procurar atendimento médico imediato, já que a meningite pode evoluir rapidamente e exigir intervenção urgente.

Diante do caso, o órgão estadual voltou a destacar a importância da imunização. A vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenir diversos tipos de meningite, especialmente em crianças pequenas, público mais vulnerável à doença.

As autoridades também orientam pais e responsáveis a manterem a caderneta de vacinação atualizada, seguindo o calendário recomendado pelos serviços públicos de saúde.

O caso segue em investigação, e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão dos exames laboratoriais. O monitoramento epidemiológico permanece ativo na região para evitar a disseminação da doença.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima