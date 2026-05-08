Goleiro Bruno é preso na Região dos Lagos, no Rio, após 2 meses foragido

O ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, de 41 anos, foi detido na madrugada desta sexta-feira em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O ex-jogador do Flamengo era considerado foragido pela Justiça fluminense.

A detenção foi ordenada pelo Tribunal de Justiça do Rio após Bruno violar as regras da liberdade condicional. O mandado foi expedido porque o magistrado entendeu que o atleta deixou o estado sem o aval do Judiciário.

A infração ocorreu no dia 15 de fevereiro, apenas quatro dias depois de o ex-goleiro receber o benefício. Bruno viajou para o Acre com o objetivo de atuar profissionalmente pelo clube Vasco do Acre.

Em 2013, o atleta foi sentenciado a cumprir 22 anos e 3 meses de reclusão. A condenação é referente ao assassinato e à ocultação do cadáver de Eliza Samudio, que era sua ex-namorada na época.

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O processo judicial também incluiu a condenação de Bruno pelo sequestro do próprio filho. O ex-goleiro estava em liberdade condicional pouco antes de realizar a viagem não autorizada para a região Norte.