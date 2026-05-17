BH: mutirão de vacinação aplica mais de 10,5 mil doses em um dia

Uma mobilização da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) levou moradores aos postos de saúde neste sábado (16/5) para atualizar a situação vacinal. A iniciativa, que teve como foco principal a campanha contra a gripe (influenza), resultou na aplicação de 10.545 doses de imunizantes em um único dia.



Para facilitar o acesso do público que tem dificuldade de comparecer aos postos durante a semana, o município abriu 18 centros de saúde estrategicamente distribuídos pela capital - 8.683 pessoas receberam a vacina contra a gripe ao longo do dia.



A oportunidade serviu para que muitos cidadãos colocassem o calendário vacinal em dia. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 1.862 doses de outros imunizantes de rotina em pessoas que estavam com o cartão desatualizado.



Para quem perdeu o mutirão de sábado (16/5), a Prefeitura reforça que a campanha contra a gripe continua em ritmo normal. A vacina está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.



O município mantém a rede de atendimento para garantir a cobertura vacinal aos belo-horizontinos. As doses podem ser encontradas em 153 centros de saúde espalhados pelas nove regionais da cidade, em postos extras de vacinação e através do serviço de atenção à saúde do viajante.



Para receber o imunizante, é preciso apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação com foto e o cartão de vacina, para registro e avaliação de outras doses pendentes.



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A lista completa com os endereços de todos os pontos de vacinação e os respectivos horários de funcionamento está disponível para consulta no portal oficial da Prefeitura de Belo Horizonte.