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IMUNIZAÇÃO

BH: mutirão de vacinação aplica mais de 10,5 mil doses em um dia

Ação abriu 18 centros de saúde no sábado (16/5) para atualizar cartões de vacina e ampliar a proteção contra a gripe. Doses continuam disponíveis na capital

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17/05/2026 13:10 - atualizado em 17/05/2026 13:11

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Para quem perdeu o mutirão de sábado, a PBH reforça que a campanha contra a gripe continua em ritmo normal
Para quem perdeu o mutirão de sábado, a PBH reforça que a campanha contra a gripe continua em ritmo normal crédito: Magnific

Uma mobilização da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) levou moradores aos postos de saúde neste sábado (16/5) para atualizar a situação vacinal. A iniciativa, que teve como foco principal a campanha contra a gripe (influenza), resultou na aplicação de 10.545 doses de imunizantes em um único dia.

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Para facilitar o acesso do público que tem dificuldade de comparecer aos postos durante a semana, o município abriu 18 centros de saúde estrategicamente distribuídos pela capital - 8.683 pessoas receberam a vacina contra a gripe ao longo do dia.

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A oportunidade serviu para que muitos cidadãos colocassem o calendário vacinal em dia. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 1.862 doses de outros imunizantes de rotina em pessoas que estavam com o cartão desatualizado.

Para quem perdeu o mutirão de sábado (16/5), a Prefeitura reforça que a campanha contra a gripe continua em ritmo normal. A vacina está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

O município mantém a rede de atendimento para garantir a cobertura vacinal aos belo-horizontinos. As doses podem ser encontradas em 153 centros de saúde espalhados pelas nove regionais da cidade, em postos extras de vacinação e através do serviço de atenção à saúde do viajante.

Para receber o imunizante, é preciso apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação com foto e o cartão de vacina, para registro e avaliação de outras doses pendentes.

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A lista completa com os endereços de todos os pontos de vacinação e os respectivos horários de funcionamento está disponível para consulta no portal oficial da Prefeitura de Belo Horizonte.

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