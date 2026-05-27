Centro de BH: homem depreda viatura da PM durante blitz

Um jovem de 25 anos foi preso ao depredar uma viatura da Polícia Militar na noite dessa terça-feira (26/5), no Centro de Belo Horizonte.

Segundo a polícia, o caso aconteceu na região do Shopping Oiapoque, no cruzamento da Rua São Paulo, durante uma fiscalização de trânsito.

De acordo com os militares, o suspeito se aproximou da viatura a pé, subiu sobre o capô e passou a quebrar o para-brisa e o retrovisor direito utilizando uma chave de estria.

A fiscalização foi interrompida imediatamente para que os policiais contivessem o homem. Ainda conforme a PM, os militares ordenaram que ele parasse com as agressões ao veículo, sendo prontamente obedecidos.

O suspeito cooperou durante toda a abordagem. Aos policiais, ele afirmou ser usuário de drogas e disse que precisava de ajuda. Durante a revista, os militares encontraram uma faca presa à cintura dele.

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O jovem também contou que saiu de casa decidido a “chamar atenção”. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o jovem foi encaminhado à Central de Flagrantes pelos crimes de dano ao patrimônio público e porte de arma branca.