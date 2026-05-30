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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Grande BH: mulher denuncia agressão em bilhete e suspeito é preso

Os dois estavam separados por decisão da vítima, que não foi bem aceita pelo ex-companheiro

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/05/2026 09:14 - atualizado em 30/05/2026 09:36

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Mulher deixou pedido de socorro em bilhete entregue em unidade de saúde
Mulher deixou pedido de socorro em bilhete entregue em unidade de saúde crédito: Guarda Municipal de Contagem

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante nessa sexta-feira (29/5), suspeito de violência doméstica contra a ex-companheira, de 51. A vítima denunciou a agressão via bilhete escrito a mão e deixado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Bela Vista, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Civil de Contagem, informou que atendeu uma ocorrência de violência contra a mulher.

Conforme o órgão, a vítima relatou que vinha sofrendo agressões e ameaças do ex-companheiro desde a madrugada de sexta. Os dois são moradores do bairro Icaivera, e estavam separados por decisão dela, que não era aceita pelo suspeito.

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Ao procurar atendimento na unidade de saúde, acompanhada pelo ex, a mulher conseguiu entregar discretamente um bilhete à equipe médica, pedindo ajuda e pedindo que chamassem a polícia. No papel, a vítima escreveu: "Me chama para dentro, dá tempo de chamar a polícia, pelo amor de Deus. Chama a polícia para mim, ele está me batendo. SOS".

Ao receber a denúncia, a equipe da USB acionou a Guarda Municipal, que realizou a abordagem e localizou o suspeito no próprio posto de saúde. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Plantão.

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A Polícia Civil acompanha o caso e os desdobramentos da investigação.

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