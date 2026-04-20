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PIX NÃO CAIU

MG: homem tenta comprar droga, sofre agressão e registra caso na polícia

De acordo com boletim de ocorrência, vítima foi agredida após Pix de pagamento 'não dar certo' e traficante 'ficar nervoso'

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Laura Scardua
Mariana Costa
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
20/04/2026 19:03

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Segundo a vítima, o ataque ocorreu após o pix para o pagamento "não dar certo" e o traficante "ficar nervoso"
Boletim de ocorrência foi realizado nesta segunda-feira (20/4) em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.

Um homem, de 35 anos, registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após ser agredido com um objeto cortante por um vendedor de drogas ilícitas. Segundo a vítima, o ataque ocorreu após o Pix para o pagamento “não dar certo” e o traficante “ficar nervoso”. O registro policial foi realizado nesta segunda-feira (20/4) em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce.

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À PMMG, o homem relatou que ficou com lesões no braço e mão esquerda, e precisou ficar internado três dias em um hospital em Governador Valadares, também no Vale do Rio Doce. 

Aos militares do 6º BPM da 8ª Região de Polícia Militar, a vítima afirmou que não conseguiu acionar a corporação no dia do crime. A data em que o fato ocorreu não foi informada no boletim de ocorrência.

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O homem relatou ainda que já havia recebido ameaças do traficante. De acordo com a PMMG, a vítima foi orientada sobre os procedimentos futuros e irá acionar a Justiça. 

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