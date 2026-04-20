MG: jovem atacada no trabalho morre após oito dias internada

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Íris Cândida, de 24 anos, morreu na manhã desse domingo (19/4) após ficar oito dias internada depois de ser atacada enquanto trabalhava em uma mercearia no distrito de Olhos d’Água, na zona rural de Delfinópolis, no Sul de Minas, em 11 de abril. Segundo a Polícia Militar, ela foi atacada por uma jovem, de 18, que fugiu após atear fogo no corpo da vítima. A motivação do crime ainda é investigada pelas autoridades.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que a suspeita entra no local, compra um frasco de álcool e fósforos e, logo depois ao passar no caixa onde a vítima estava trabalhando, joga o líquido sobre a jovem e ateia fogo.

Com queimaduras graves em cerca de 40% do corpo, Íris recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, na mesma região, onde permaneceu internada na ala de queimados desde o ataque. Após dias de tratamento, a jovem morreu. O caso causou comoção na região pela violência da ação e pelas circunstâncias em que ocorreu.

A suspeita de 18 anos continua foragida. De acordo com a PM, familiares informaram que a vítima e a agressora não se conheciam.

As investigações apontam que, pouco antes do ataque, Iris teria conversado com o namorado da suspeita. A investigada estaria na cidade para trabalhar na colheita de bananas. O homem foi ouvido pela polícia e negou participação no crime.

O corpo da jovem foi sepultado na manhã desta segunda-feira (20/4), no Cemitério Municipal de Olhos d’Água.

A Polícia Civil segue apurando o caso para esclarecer a motivação e localizar a suspeita. (Com informações da TV Alterosa do Sul de Minas)

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro