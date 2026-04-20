Assine
overlay
Início Gerais
CRIME NA MERCEARIA

MG: jovem atacada no trabalho morre após oito dias internada

Iris Cândida, de 24 anos, estava hospitalizada desde 11 de abril e teve 40% do corpo queimado depois de ser agredida por jovem, de 18, que segue foragida

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
20/04/2026 18:36

compartilhe

SIGA
×
A jovem de 24 anos teve queimaduras graves e cerca de 40% do corpo queimado
Íris Cândida teve 40% do corpo queimado após jovem de 18 nos agredi-la em uma mercearia em Delfinópolis, no Sul de Minas, onde trabalhava; polícia investiga motivação do crime crédito: Reprodução

Íris Cândida, de 24 anos, morreu na manhã desse domingo (19/4) após ficar oito dias internada depois de ser atacada enquanto trabalhava em uma mercearia no distrito de Olhos d’Água, na zona rural de Delfinópolis, no Sul de Minas, em 11 de abril. Segundo a Polícia Militar, ela foi atacada por uma jovem, de 18, que fugiu após atear fogo no corpo da vítima. A motivação do crime ainda é investigada pelas autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que a suspeita entra no local, compra um frasco de álcool e fósforos e, logo depois ao passar no caixa onde a vítima estava trabalhando, joga o líquido sobre a jovem e ateia fogo.

Leia Mais

Com queimaduras graves em cerca de 40% do corpo, Íris recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, na mesma região, onde permaneceu internada na ala de queimados desde o ataque. Após dias de tratamento, a jovem morreu. O caso causou comoção na região pela violência da ação e pelas circunstâncias em que ocorreu.

A suspeita de 18 anos continua foragida. De acordo com a PM, familiares informaram que a vítima e a agressora não se conheciam.

As investigações apontam que, pouco antes do ataque, Iris teria conversado com o namorado da suspeita. A investigada estaria na cidade para trabalhar na colheita de bananas. O homem foi ouvido pela polícia e negou participação no crime.

O corpo da jovem foi sepultado na manhã desta segunda-feira (20/4), no Cemitério Municipal de Olhos d’Água.

A Polícia Civil segue apurando o caso para esclarecer a motivação e localizar a suspeita. (Com informações da TV Alterosa do Sul de Minas)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

ataque crime fogo jovem morte sul-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay