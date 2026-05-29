CARDENETA VACINAL

BH: multivacinação de crianças e adolescentes começa segunda-feira (1º/6)

Imunizantes oferecem proteção contra rotavírus, poliomielite, hepatites A e B, HPV, febre amarela, gripe, doença meningocócica e infecções pneumocócicas

29/05/2026 23:12

A imunização será realizada após avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - Arquivo

Com o objetivo de atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inicia na próxima segunda-feira (1º/6) a aplicação de doses de vacinas por meio da Campanha Estadual de Multivacinação. 

Conforme divulgou a prefeitura, os imunizantes oferecem proteção contra rotavírus, poliomielite, hepatites A e B, HPV, febre amarela, gripe, doença meningocócica e infecções pneumocócicas. Entre as vacinas oferecidas estão a meningocócica ACWY, a pneumocócica 10-valente, a pentavalente e a tríplice viral.

A abertura oficial da mobilização será no Centro de Saúde Dom Orione, a partir das 7h30, com a presença do secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, e do secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti.

Os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser consultados no portal da PBH.

Quais documentos é preciso levar?

A imunização será realizada após avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente, conforme a faixa etária e as recomendações do calendário vacinal.

Para receber as doses, é fundamental que pais, mães ou responsáveis legais acompanhem os menores e apresentem a caderneta de vacinação, além de documento de identificação com foto e CPF.

