Desvio de campanha de criança com doença rara termina com homem preso
Segundo a Polícia Civil, um homem utilizava a imagem e a história da criança para prática de estelionato
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Um homem, de 31 anos, foi preso sob suspeita de desviar dinheiro da campanha de uma criança, de 10 anos, com doença rara. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (28/5), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os mandados de prisão e busca e de apreensão foram cumpridos em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS).
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Segundo a corporação gaúcha, o suspeito estaria utilizando indevidamente a imagem e a história de uma criança, moradora de Capão da Canoa, no interior do Rio Grande do Sul, para suposta prática de estelionato.
O suspeito ainda estaria usando a condição de saúde da criança, diagnosticada com distrofia muscular de Duchenne, para campanhas falsas. A doença é rara e demanda tratamento de alto custo.
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A prisão do homem foi efetuada durante a operação Eclipse, da PCMG, em Contagem, na Grande BH. O veículo dele e outros elementos que apoiarão a continuidade da investigação foram apreendidos.