Desvio de campanha de criança com doença rara termina com homem preso

Um homem, de 31 anos, foi preso sob suspeita de desviar dinheiro da campanha de uma criança, de 10 anos, com doença rara. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (28/5), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os mandados de prisão e busca e de apreensão foram cumpridos em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS).

Segundo a corporação gaúcha, o suspeito estaria utilizando indevidamente a imagem e a história de uma criança, moradora de Capão da Canoa, no interior do Rio Grande do Sul, para suposta prática de estelionato.

O suspeito ainda estaria usando a condição de saúde da criança, diagnosticada com distrofia muscular de Duchenne, para campanhas falsas. A doença é rara e demanda tratamento de alto custo.

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A prisão do homem foi efetuada durante a operação Eclipse, da PCMG, em Contagem, na Grande BH. O veículo dele e outros elementos que apoiarão a continuidade da investigação foram apreendidos.