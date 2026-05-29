Novo trem do Metro BH é inaugurado nesta sexta (29/5)

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O Metrô de BH inaugurou nesta sexta-feira (29/5) um novo trem em sua frota. O veículo é fabricado pela empresa chinesa CRRC Changchun Railway Vehicles.

A viagem inaugural foi acompanhada pelo governador Mateus Simões (PSD) com a equipe fabricante.

O projeto de instalação dos novos trens começa hoje com um veículo, mas já existem outros quatro em fase de testes na capital. A perspectiva é que até o final do ano nove trens sejam incorporados à frota. A operação faz parte das mudanças conduzidas pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

O planejamento completo prevê a entrega de 24 novos trens, totalizando investimento de aproximadamente R$700 milhões. A aquisição dos veículos foi antecipada em dois anos para operarem nas Linhas 1 e 2 do transporte.

Diferença dos trens já instalados

O novo trem é da fabricante CRRC Changchun Railway Vehicles. É o primeiro trem do Metro BH desenhado exclusivamente para operação na capital e região metropolitana.

A frente é desenhada para referenciar pedras preciosas, considerando a expressiva presença da mineração no estado. As laterais dos bancos também fazem referências a esses minerais.

A vida útil do trem é de 35 anos. O veículo foi projetado para operar até 130 mil km/ano, atingir velocidade de até 80km/h e atender às duas linhas do metrô.

O passageiro Manuel Francisco Junqueira disse que o novo trem é mais confortável. “No anterior não cabia duas pessoas nos bancos, ficava muito apertado. Esse aqui tá no padrão certo”, comentou. Em relação ao ar-condicionado, Manuel acredita que tanto os novos quanto os antigos têm boa refrigeração, bastando manutenção adequada. Ele também achou os trens são mais velozes.

Manuel Francisco Junqueira, passageiro da nova viagem, achou novos trens mais confortáveis. Jair Amaral/EM

Com a entrada em operação dos 24 trens da Série 2000 e a desativação completa da Série 900, toda a frota do Metrô BH passará a contar com tecnologia de recuperação energética através da frenagem.

O governador destacou que em alguns meses começa a funcionar o sistema de iluminação nas estações que indica os vagões mais vazios. As novidades também integram um sistema de Wi-Fi gratuito.

"A satisfação aqui é o conforto, que se apresenta pela internet, pela possibilidade de transitar entre os vagões, pela velocidade da viagem", disse o governador Mateus Simões em coletiva na estação.

O trem que começou a integrar a frota a partir de hoje passou por 90 procedimentos de testes que totalizam 2,1 mil verificações técnicas, tanto no Brasil quanto na China, onde foi fabricado.

Expansão

A nova frota se junta à atualização da infraestrutura ferroviária e à implantação da Linha 2, que vai ligar as regiões do Barreiro e Oeste da capital, como principais mudanças no Metrô BH.

No início do ano, uma nova estação do metrô foi inaugurada. A Estação Novo Eldorado integrou o projeto de expansão da Linha 1 e acrescenta 1,7 quilômetro à malha metroviária.

O investimento no novo trecho é de cerca de R$186 milhões, valor que contempla projetos, execução das obras e implementação de sistemas. As intervenções duraram 18 meses, com início em agosto de 2024. Foi a primeira estação inaugurada em 20 anos, desde a estação Vilarinho em 2002.

Enquanto isso, a Linha 2 segue em obras com previsão de entrega dos trechos do Nova Suíça e Amazonas no primeiro semestre de 2026. O projeto tem 10,5 quilômetros de extensão e sete novas estações.

O acordo judicial de Reparação de Brumadinho, firmado em 2021, forneceu parte dos recursos utilizados na modernização da Linha 1. O acordo foi assinado pelo Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e a Vale, com o objetivo de reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019, que matou 272 pessoas, além de causar problemas ambientais e socioeconômicos na região atingida.



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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima