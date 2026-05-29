Novo trem do Metro BH é inaugurado nesta sexta (29/5)
A viagem de inauguração foi entre a Estação Central e a Novo Eldorado com a presença do Governador do Estado
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O Metrô de BH inaugurou nesta sexta-feira (29/5) um novo trem em sua frota. O veículo é fabricado pela empresa chinesa CRRC Changchun Railway Vehicles.
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A viagem inaugural foi acompanhada pelo governador Mateus Simões (PSD) com a equipe fabricante.
O projeto de instalação dos novos trens começa hoje com um veículo, mas já existem outros quatro em fase de testes na capital. A perspectiva é que até o final do ano nove trens sejam incorporados à frota. A operação faz parte das mudanças conduzidas pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).
O planejamento completo prevê a entrega de 24 novos trens, totalizando investimento de aproximadamente R$700 milhões. A aquisição dos veículos foi antecipada em dois anos para operarem nas Linhas 1 e 2 do transporte.
Diferença dos trens já instalados
O novo trem é da fabricante CRRC Changchun Railway Vehicles. É o primeiro trem do Metro BH desenhado exclusivamente para operação na capital e região metropolitana.
A frente é desenhada para referenciar pedras preciosas, considerando a expressiva presença da mineração no estado. As laterais dos bancos também fazem referências a esses minerais.
A vida útil do trem é de 35 anos. O veículo foi projetado para operar até 130 mil km/ano, atingir velocidade de até 80km/h e atender às duas linhas do metrô.
O passageiro Manuel Francisco Junqueira disse que o novo trem é mais confortável. “No anterior não cabia duas pessoas nos bancos, ficava muito apertado. Esse aqui tá no padrão certo”, comentou. Em relação ao ar-condicionado, Manuel acredita que tanto os novos quanto os antigos têm boa refrigeração, bastando manutenção adequada. Ele também achou os trens são mais velozes.
Com a entrada em operação dos 24 trens da Série 2000 e a desativação completa da Série 900, toda a frota do Metrô BH passará a contar com tecnologia de recuperação energética através da frenagem.
O governador destacou que em alguns meses começa a funcionar o sistema de iluminação nas estações que indica os vagões mais vazios. As novidades também integram um sistema de Wi-Fi gratuito.
"A satisfação aqui é o conforto, que se apresenta pela internet, pela possibilidade de transitar entre os vagões, pela velocidade da viagem", disse o governador Mateus Simões em coletiva na estação.
O trem que começou a integrar a frota a partir de hoje passou por 90 procedimentos de testes que totalizam 2,1 mil verificações técnicas, tanto no Brasil quanto na China, onde foi fabricado.
Expansão
A nova frota se junta à atualização da infraestrutura ferroviária e à implantação da Linha 2, que vai ligar as regiões do Barreiro e Oeste da capital, como principais mudanças no Metrô BH.
No início do ano, uma nova estação do metrô foi inaugurada. A Estação Novo Eldorado integrou o projeto de expansão da Linha 1 e acrescenta 1,7 quilômetro à malha metroviária.
O investimento no novo trecho é de cerca de R$186 milhões, valor que contempla projetos, execução das obras e implementação de sistemas. As intervenções duraram 18 meses, com início em agosto de 2024. Foi a primeira estação inaugurada em 20 anos, desde a estação Vilarinho em 2002.
Enquanto isso, a Linha 2 segue em obras com previsão de entrega dos trechos do Nova Suíça e Amazonas no primeiro semestre de 2026. O projeto tem 10,5 quilômetros de extensão e sete novas estações.
O acordo judicial de Reparação de Brumadinho, firmado em 2021, forneceu parte dos recursos utilizados na modernização da Linha 1. O acordo foi assinado pelo Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e a Vale, com o objetivo de reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019, que matou 272 pessoas, além de causar problemas ambientais e socioeconômicos na região atingida.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima