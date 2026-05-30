'Toy Story 5' já tem ingressos à venda em compra antecipada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Woody, Buzz Lightyear e os outros brinquedos estão de volta. A pré-venda de ingressos para assistir a "Toy Story 5" nos cinemas já começou. Os tíquetes estão disponíveis para compra antecipada na plataforma Ingresso.com e nos sites das redes de cinema.

A nova animação do estúdio Pixar estreia nas telonas no dia 17 de junho.

No quinto capítulo da história, os brinquedos lidam com um desafio da infância moderna: as telas. A chegada de Lilypad, um tablet, muda a dinâmica entre a pequena Bonnie e os outros personagens, que se sentem em segundo plano com a tecnologia.

Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack e Tony Hale retornam como as vozes de Woody, Buzz, Jessie e Garfinho, respectivamente. Na versão dublada, Maísa Silva interpreta a vilã Lilypad, enquanto Rafael Infante dá voz a Amigo Rolinho.

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Paralelamente, no Shopping Cidade São Paulo, acontece a exposição "Toy Story ao Infinito e Além", que celebra as três décadas da franquia com esboços e storyboards dos filmes e instalações inéditas de artistas brasileiros. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e podem ser comprados na Ticketmaster.